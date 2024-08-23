Що робити, якщо жовтіє листя монстери: головні поради від дачників

Монстера є в багатьох будинках та офісних приміщеннях. Це красива рослина, яка знайома нам всім великими зеленими листками з розрізами. Доглядати за цим вазоном не складно, однак в певний час її листя починають жовтіти. Спробуємо разом розібратися в чому ж причина.

Садівники кажуть, що листя здебільшого починає жовтіти через перезволоження рослини або ж дефіциту пливу чи поживних речовин, від неправильного освітлення чи сухого повітря або через невідповідний ґрунт.

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Надлишок чи брак вологи

Якщо ви занадто багато підливаєте вазон водою, коренева система починає підгнивати. Щоб листя не жовтіло, полив треба скоротити, щоб ґрунт підсохнув. Вже коли ситуація зовсім критична і листя пожовтіло повністю – рослину треба пересадити та відрізати зіпсоване коріння.

Та не лише занадто рясний полив може свідчити про пожовтіння. Нестача вологи також призводить до зміни листя. У такому випадку радять у вазонку встановити підпору, наповнену мохом. Він поступово буде віддавати вологу рослині.

Нестача поживних речовин

Листя монстери може жовтіти через брак корисних речовин, тому дуже важливо дотримуватися графіку внесення підгодівлі. Ґрунт треба постійно удобрювати, а до великих вазонів на верхній шар додають ще й перегній.

Неправильно підібраний ґрунт

Після того, як ви придбаєте монстеру – її треба пересадити. Річ у тому, що в тому ґрунті, в якому вона продається, міститься стимулятор росту та добрива, всмоктування яких може нашкодити рослині. Обирайте нейтральний чи слабокислий ґрунт.

Сухе повітря

Через сухе повітря у монстери може жовтіти та чорніти листя. Найчастіше це стається у холодний сезон, коли приміщення занадто сильно опалюється. У такому випадку горщик треба відсунути від батареї чи конвектора та за можливості встановити зволожувач.

Нестача світла

Якщо монстері мало світла, то вона пожовтіє та осипається, тому горщик треба тримати ближче до вікна.

Прямі сонячні промені

А вже надлишок світла призведе до пожовтіння листя. Горщик краще розмістити поблизу вікна, але того, що виходить на схід чи захід. Цього буде цілком достатньо, щоб на рослину потрапляло світло, але його було не занадто багато.