Что делать, если желтеют листья монстеры: главные советы от дачников

Монстера есть во многих домах и офисных помещениях. Это красивое растение, которое знакомо нам всем большими зелеными листьями с разрезами. Ухаживать за этим вазоном не сложно, однако в определенное время ее листья начинают желтеть. Попробуем вместе разобраться в чем же причина.

Садоводы говорят, что листья в основном начинают желтеть из-за переувлажнения растения или дефицита пливу или питательных веществ, от неправильного освещения или сухого воздуха или из-за неподходящей почвы.

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Избыток или недостаток влаги

Если вы слишком много подливаете вазон водой, корневая система начинает подгнивать. Чтобы листья не желтели, полив надо сократить, чтобы почва подсохла. Уже когда ситуация совсем критическая и листья пожелтели полностью – растение надо пересадить и отрезать испорченные корни.

Но не только слишком обильный полив может свидетельствовать о пожелтении. Недостаток влаги также приводит к изменению листьев. В таком случае советуют в вазоне установить подпорку, наполненную мхом. Он постепенно будет отдавать влагу растению.

Недостаток питательных веществ

Листья монстеры могут желтеть из-за нехватки полезных веществ, поэтому очень важно соблюдать график внесения подкормок. Почву надо постоянно удобрять, а в большие вазоны на верхний слой добавляют еще и перегной.

Неправильно подобранный грунт

После того, как вы приобретете монстеру – ее надо пересадить. Дело в том, что в том грунте, в котором она продается, содержится стимулятор роста и удобрения, всасывание которых может навредить растению. Выбирайте нейтральный или слабокислый грунт.

Сухой воздух

Из-за сухого воздуха у монстеры могут желтеть и чернеть листья. Чаще всего это происходит в холодный сезон, когда помещение слишком сильно отапливается. В таком случае горшок надо отодвинуть от батареи или конвектора и по возможности установить увлажнитель.

Недостаток света

Если монстере мало света, то она пожелтеет и осыпается, поэтому горшок надо держать ближе к окну.

Прямые солнечные лучи

А уже избыток света приведет к пожелтению листьев. Горшок лучше разместить вблизи окна, но того, что выходит на восток или запад. Этого будет вполне достаточно, чтобы на растение попадал свет, но его было не слишком много.