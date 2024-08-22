Для того, чтобы ваши букеты радовали вас дольше, нужно научиться правильно за ними ухаживать. На самом деле это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и с основным уходом справится любой.

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Снимите с букета упаковку упаковку

Какой бы красивой ни была упаковка букета, с ней, к сожалению, придется распрощаться перед тем, как ставить цветы в вазу. Обязательно снимайте целлофан, потому что он может механически травмировать цветы и будет препятствовать нормальному потреблению воды.

Удалите все листья, что соприкасается с водой в вазе

Перед тем, как опускать букет в воду, убедитесь, что вы оборвали все лишние листья, которые теоретически могут оказаться в воде. Листья будут загрязнять воду, и тогда в ней быстрее появятся бактерии. В конце концов это приведет к тому, что цветы начнут гнить.

Стебли срежьте под углом в 45 градусов

Перед тем, как ставить цветы в воду, нужно обязательно подрезать их. Делать это нужно острым и чистым ножом или секатором под углом в 45 градусов для того, чтобы избежать повреждений. Если же говорится о тюльпанах, нарциссы или гиацинты, тогда их нужно подрезать ровным срезом и острым ножом.

В многокомпонентном букете в последнюю очередь подрезают луковичные цветы, потому что они выделяют слизь, что при попадании на стебли других растений может вызвать развитие бактерий.



Букеты нужно подрезать / Фото Pexels

Помойте вазу с антибактериальным средством

Просто сполоснуть вазу в воде будет недостаточно: вам обязательно нужно вымыть ее с моющим средством, чтобы в ней точно не было бактерий, которые приведут к еще более быстрому старению и загниванию стеблей цветка. Мыть вазу нужно обязательно каждые два дня – вместе с заменой воды.

Обратите внимание и на размер вазы. Она не должна быть меньше, чем 1 литр, и лучше уточнить у флориста желаемое количество воды для конкретных цветов, потому что некоторые из них не требуют ее много, а другие наоборот, должны быть как минимум наполовину в воде.

Набирайте в вазу чистую, прохладную воду

Вода должна быть чистой и не теплой для того, чтобы цветы максимально долго сохраняли свою свежесть. Рекомендуемая температура воды – 10 – 15 градусов.

Добавьте средство для подкормки цветов

В магазинах вы можете купить специальное средство для того, чтобы подпитывать срезанные цветы – с ним они будут стоять дольше. Букет также нужно поместить в прохладное место, где будет много свежего воздуха. Следите за тем, чтобы букет не стоял на сквозняке, а также держите его подальше от источников тепла.