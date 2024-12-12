За народними прикметами, зберігати засушені квіти вдома не варто через кілька головних причин, які можуть мати негативний вплив на наше життя, пише 24 Канал.

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Чому не можна тримати вдома зів’ялі букети

Виявляється, що зів’ялі квіти мають енергетику того, що в’яне. Відштовхуючись від цього, в життя можна залучити щось, що не принесе жодних результатів, а всі ваші старання будуть марними.

Також кажуть, що квіти під час засихання втрачають свою красу. Власницю букета може чекати теж саме. Вона може захворіти, втратити силу, мотивацію й отримати проблеми з волоссям чи шкірою обличчя.

Якщо вірити забобонам, то сухі квіти здатні привернути в життя невдачі та нещастя, проблеми з грошима, сварки на роботі, втрату коханої людини, хвороби та інші негаразди. Не можна тримати вдома засушений весільний букет, оскільки з часом він принесе в життя подружжя сварки та навіть ймовірне розлучення.

Погані прикмети стосуються лише засохлих букетів, які мали б бути викинутими після того, як зів'яли. З сухоцвітом таких заборон немає.



Сухоцвіт можна тримати вдома / Фото Pexels

Чи можна вдома тримати сухоцвіт

Сухоцвіти з цілющих трав не несуть ніякої шкоди. Навпаки, вони допомагають впоратися з головним болем та створюють правильний психологічний мікроклімат в будинку. Кажуть, що сухоцвіт можна тримати вдома як оберіг, особливо якщо в букеті ж звіробій, чортополох, полин та чебрець.

Чоловікам варто тримати сухі букети в північній частині будинку. За словами езотериків, квіти будуть добре впливати на чоловічу силу та вірність. А от жінкам, які хочуть завагітніти, сухоцвіти треба тримати у світлій вазі біля східного вікна.

Щоб букет сухоцвіту приніс позитивну енергетику в дім, взаєморозуміння в сім’ї, гармонію, радість та спокій, він повинен бути складеним з правильних квітів. Сухоцвіти мають асоціацію зі стабільністю, тож вплинуть на те, щоб людина була наполегливою, працьовитою та цілеспрямованішою.