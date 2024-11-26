Одяг буде пахнути дорогими парфумами: як зробити ароматизатор для шафи своїми руками

Щоб одяг завжди мав гарний запах, часом прального порошку та кондиціонера недостатньо. Після прання речі ще залишають за собою приємний аромат, але потім він зникає. Для того, щоб вбрання мало чудовий запах, можна зробити ароматизатор для шафи власноруч.

Якщо ви хочете, щоб одяг мав приємний та легкий аромат, то не обов’язково купувати дорогі ароматизатори чи обприскувати їх парфумами, оскільки чудовий засіб можна зробити самостійно, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Як зробити ароматизатор для шафи

Вам потрібні 2 чайні ложки рису, ложка кам’яної солі, цедра лимона, кондиціонер для білизни у гранулах або 2 краплі ефірної олії. Всі ці інгредієнти перемішайте в невеличкій ємності й пересипте в клаптик тканини чи хустину, якою ви вже не користуєтеся.

Блогерка зазначила, що сіль чудово забирає вологу з повітря, а рис допомагає зберігати приємний аромат на триваліший час. Цей мішечок можна поставити на поличку в шафі або повісити на вішак. Такий простий лайфхак допоможе речам завжди приємно пахнути.

Простий ароматизатор для шафи: дивіться відео

Щоб у шафі гарно пахнуло, можна зробити цитрусовий ароматизатор. Для цього потрібно в марлевий мішечок поставити висушену цедру лимона, апельсина та мандаринів. Такий аромат буде новорічно-святковим, тож наповнить шафу неймовірними цитрусовими запахами.

Також для того, щоб у шафі завжди приємно пахнуло, можна поставити у тканинний мішечок гілочку лаванди, яка є не лише чудовим ароматизатором, але й відмінним засобом від молі.

Приємним ароматом вбрання наділяє ефірна олія. Для цього достатньо поставити в шафу хустинку в мішечок, просочивши її попередньо ароматичним запахом.