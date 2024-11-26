Одежда будет пахнуть дорогими духами: как сделать ароматизатор для шкафа своими руками

Чтобы одежда всегда имела хороший запах, порой стирального порошка и кондиционера недостаточно. После стирки вещи еще оставляют за собой приятный аромат, но потом он исчезает. Для того, чтобы одежда имела замечательный запах, можно сделать ароматизатор для шкафа собственноручно.

Если вы хотите, чтобы одежда имела приятный и легкий аромат, то не обязательно покупать дорогие ароматизаторы или опрыскивать их духами, поскольку замечательное средство можно сделать самостоятельно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как сделать ароматизатор для шкафа

Вам нужны 2 чайные ложки риса, ложка каменной соли, цедра лимона, кондиционер для белья в гранулах или 2 капли эфирного масла. Все эти ингредиенты перемешайте в небольшой емкости и пересыпьте в лоскуток ткани или платок, которым вы уже не пользуетесь.

Блогер отметила, что соль прекрасно забирает влагу из воздуха, а рис помогает сохранять приятный аромат на длительное время. Этот мешочек можно поставить на полочку в шкафу или повесить на вешалку. Такой простой лайфхак поможет вещам всегда приятно пахнуть.

Простой ароматизатор для шкафа: смотрите видео

Чтобы в шкафу хорошо пахло, можно сделать цитрусовый ароматизатор. Для этого нужно в марлевый мешочек поставить высушенную цедру лимона, апельсина и мандаринов. Такой аромат будет новогодне-праздничным, поэтому наполнит шкаф невероятными цитрусовыми запахами.

Также для того, чтобы в шкафу всегда приятно пахло, можно поставить в тканевый мешочек веточку лаванды, которая является не только прекрасным ароматизатором, но и отличным средством от моли.

Приятным ароматом наряд наделяет эфирное масло. Для этого достаточно поставить в шкаф платок в мешочек, пропитав его предварительно ароматическим запахом.