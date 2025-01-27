Батареї грітимуть вдвічі потужніше: сантехнік розкрив головний секрет

Старі батареї можуть неефективно розподіляти тепло в кімнаті, тому для того, щоб виправити цю ситуацію варто вдатися до простого лайфхаку. Завдяки ньому батареї вдасться зробити вдвічі потужнішими, тож тепла в оселі стане більше.

Через певні чинники радіатор може не забезпечувати належної циркуляції тепла в кімнаті, тому виправити ситуацію можна завдяки кільком ключовим крокам, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як покращити подачу тепла в кімнаті

Насамперед треба усунути засмічення в радіаторах, щоб підвищити ефективність опалення. Покращити прогрів кімнати допоможе перестановка меблів, які можуть поглинати тепло. Багато тепла на себе забирає диван, який стоїть одразу за радіатором, тому подумайте над тим, щоб внести в кімнату певні корективи.

Над радіаторами можна встановити полиці, щоб гаряче повітря не підійлося аж до стелі, а утримувалося в правильному місці. Сантехнік навіть радить зробити самостійно відбивний екран. Потрібно накрити картон фольгою та розмістити його за радіатором. Завдяки такому трюку можна направити тепло назад в приміщення. Фольга відбиватиме тепло, тож прискорить прогрівання кімнати й збереже теплу температуру надовше.



Поради, які допоможуть покращити віддачу тепла з батареї / Фото Pexels

Та перед тим, як вдатися до цих маніпуляцій, перевірте чи є в батареях "повітряні кишені", щоб випустити з них повітря. У багатьох випадках батареї можуть бути банально завоздушені, тож віддаватимуть мало тепла.

Якщо верхня частина батареї холодна, а нижня тепла, то це є ознакою того, що радіатор потребує продувки. Така дія допоможе збільшити тепло в оселі й зменшити витрати на опалення.

За бажання, активувати теплообмін між теплішим повітрям біля самої батареї й прохолоднішим повітрям у приміщенні, можна завдяки невеличкому вентилятору, який ставлять біля батареї, спрямувавши його в бік кімнати. Він посилить рух повітря й кімната нагріватиметься швидше.