Батареи будут греть вдвое мощнее: сантехник раскрыл главный секрет

Старые батареи могут неэффективно распределять тепло в комнате, поэтому для того, чтобы исправить эту ситуацию стоит прибегнуть к простому лайфхаку. Благодаря ему батареи удастся сделать вдвое мощнее, поэтому тепла в доме станет больше.

Из-за определенных факторов радиатор может не обеспечивать надлежащей циркуляции тепла в комнате, поэтому исправить ситуацию можно благодаря нескольким ключевым шагам, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как улучшить подачу тепла в комнате

Прежде всего надо устранить засоры в радиаторах, чтобы повысить эффективность отопления. Улучшить прогрев комнаты поможет перестановка мебели, которая может поглощать тепло. Много тепла на себя забирает диван, который стоит сразу за радиатором, поэтому подумайте над тем, чтобы внести в комнату определенные коррективы.

Над радиаторами можно установить полки, чтобы горячий воздух не подошел до потолка, а удерживалось в правильном месте. Сантехник даже советует сделать самостоятельно отражающий экран. Нужно накрыть картон фольгой и разместить его за радиатором. Благодаря такому трюку можно направить тепло обратно в помещение. Фольга будет отражать тепло, поэтому ускорит прогрев комнаты и сохранит теплую температуру дольше.



Советы, которые помогут улучшить отдачу тепла из батареи / Фото Pexels

Но перед тем, как прибегнуть к этим манипуляциям, проверьте есть ли в батареях "воздушные карманы", чтобы выпустить из них воздух. Во многих случаях батареи могут быть банально завоздушены, поэтому будут отдавать мало тепла.

Если верхняя часть батареи холодная, а нижняя теплая, то это является признаком того, что радиатор нуждается в продувке. Такое действие поможет увеличить тепло в доме и уменьшить расходы на отопление.

При желании, активировать теплообмен между теплым воздухом у самой батареи и прохладным воздухом в помещении, можно благодаря небольшому вентилятору, который ставят у батареи, направив его в сторону комнаты. Он усилит движение воздуха и комната будет нагреваться быстрее.