Зачем относительно мусорника существует немало предрассудков: например, целый перечень предметов, который в него нельзя выбрасывать. А если эти запреты нарушить, можно отвлечь от себя удачу и привлечь немало проблем, сообщает 24 Канал.

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Кошелек

Выбрасывать кошелек и сумку в мусорку строго запрещено: эзотерики убеждены, что эти предметы очень тесно связаны с финансовым благополучием и хранят в себе энергию, притягивающую деньги. И если выбросить их, можно столкнуться с безденежьем или неудачами.

Зато людям, которые подберут такую вещь, перейдет удача от предыдущего владельца. Лучше такую вещь закопать в землю неподалеку от молодого дерева.

Фотографии

Эзотерики также убеждены, что фотография человека – это отпечаток его энергетического поля. И если фото выбросить, можно навлечь несчастье на людей, что на них изображены. Если же есть необходимость избавиться от какой-то фотографии, лучше сжечь ее, а не выдать в помойку.



Фото нельзя выбрасывать / Фото Pexels

Свадебное платье

Свадебное платье считается одним из главных символов семейного счастья. И поэтому предки верили, что выбрасывать его ни за что нельзя, ведь из-за такого действия семейное счастье может покинуть дом.

Хлеб

К этому продукту с давних времен украинцы относились с уважением. Выбрасывать его нельзя, иначе семья никогда не будет сытой. Если хлеб по какой-то причине зачерствел, лучше отдать его какому-то животному.

Нижнее белье

Древние приметы гласят, что выброшенное нижнее белье может притянуть в дом немало различных ссор и разногласий. И в семейной жизни это может вызвать очень много проблем. Для того, чтобы избежать негативных последствий, лучше просто порвать его или сжечь.