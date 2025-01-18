Навіщо щодо смітника існує чимало забобонів: наприклад, цілий перелік предметів, який у нього не можна викидати. А якщо ці заборони порушити, можна відвернути від себе удачу та притягти чимало негараздів, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Відійде за кілька секунд: як почистити помідори від шкірки

Гаманець

Викидати гаманець та сумку в смітник суворо заборонено: езотерики переконані, що ці предмети дуже тісно пов'язані з фінансовим добробутом та зберігають у собі енергію, що притягує гроші. І якщо викинути їх, можна зіштовхнутися із безгрошів'ям чи невдачами.

Натомість людям, які підберуть таку річ, перейде удача від попереднього власника. Краще таку річ закопати в землю неподалік від молодого дерева.

Фотографії

Езотерики також переконані, що світлина людини – це відбиток її енергетичного поля. І якщо фото викинути, можна накликати нещастя на людей, що на них зображені. Якщо ж є необхідність позбутися якоїсь фотографії, краще спалити її, а не видати у смітник.



Фото не можна викидати / Фото Pexels

Весільна сукня

Весільна сукня вважається одним з головних символів сімейного щастя. І тому пращури вірили, що викидати її нізащо не можна, адже через таку дію сімейне щастя може покинути дім.

Хліб

До цього продукту з давніх-давен українці ставилися з повагою. Викидати його не можна, інакше сім'я ніколи не буде ситою. Якщо хліб з якоїсь причини зачерствів, краще віддати його якійсь тварині.

Спідня білизна

Давні прикмети свідчать, що викинута спідня білизна може притягнути у дім чимало різних сварок та розбіжностей. І у сімейному житті це може спричинити дуже багато негараздів. Для того, щоб уникнути негативних наслідків, краще просто порвати її чи спалити.