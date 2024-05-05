Де не можна садити баклажани: ви залишитеся без врожаю

Баклажани – це та культура, яка вимагає досить багато догляду, і їх потрібно не тільки правильно висадити на грядку, але і підібрати хороших сусідів.

Чимало дачників не знають, як правильно висаджувати баклажани та біля яких рослин їх потрібно посадити. Потрібно також ідеально підібрати ділянку – з правильною кількістю світла та тіні тощо.

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Біля чого посадити баклажани

Зазвичай фермери починають готуватися до посадок баклажанів заздалегідь – насіння для розсади готують ще наприкінці лютого. Та коли приходить час висаджувати овочі на город, потрібно знати, біля чого потрібно їх розмістити.

Наприклад, хорошими сусідами для баклажанів будуть такі овочі:

квасоля;

редис;

білокачанна капуста;

кабачок;

гарбуз;

диня, кавун;

горох;

буряк.

Водночас, є овочі, біля яких баклажани не можна садити, адже рослини будуть заважати росту одна одної, і їх постійно вражатимуть шкідники. Тож не варто поміщати баклажани біля помідорів та картопляних кущів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Не варто також висаджувати баклажани надто близько до болгарського перцю.