Досвідчені садівники знають – урожай залежить не тільки від сорту рослини, ґрунту та вдалої погоди, але і від хорошого сусідства. І для того, щоб вам не довелося сумніватися у врожаї зеленого горошку, вам потрібно підібрати ідеальні культури, які можна посадити поруч.

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Що посадити біля гороху

Ця рослина може "дружити" з багатьма бобовими, овочами та баштанними. Горох насичує ґрунт азотом, а його коріння проникає глибоко, і він може добувати поживні речовини, якими згодом ділиться із сусідами.

Тож список культур, які можна посадити біля нього, насправді досить обширний.

Кукурудза. Ці дві культури прекрасно уживуться, до того ж вона ще й може стати чудовою опорою для гороху, що в'ється. Можна посадити біля гороху і моркву – адже її бадилля містить ефірні олії та відганяє шкідливих комах, і поруч горох і морква можуть дати чудовий урожай.

Непоганим вибором будуть також буряк та капуста. І ви могли про це не знати, та якщо ви посадите поряд із горохом пекінську капусту, вона буде солодшою.

Картопля – ще один непоганий сусід. Річ у тім, що горох може відлякувати колорадських жуків і таким чином підвищувати урожайність цього коренеплоду. Уживеться горох і з кабачками, патисонами та динями, адже він забезпечує ці овочі потрібним їм азотом.

Інші культури, які можна посадити біля гороху:

редька;

розмарин, м'ята, шавлія;

гірчиця;

полуниця.

Що не можна садити біля гороху

Попри те, що перелік хороших сусідів для гороху досить довгий, є і культури, які не варто садити біля нього. Зокрема:

цибуля та часник;

помідори;

соняшник та фенхель;

базилік, полин;

люцерна, конюшина.

Та якщо ви будете дотримуватися цих нескладних правил правильного сусідства, чудового урожаю гороху чекати довго не доведеться.