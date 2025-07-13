Троянди не будуть бліднути і вкриватися грибком: обприскайте їх засобом з холодильника

Якщо ви хочете, щоб навіть у розпал спеки ваш розарій виглядав розкішно, вам потрібно подбати про догляд за цими вибагливими квітами. Адже дуже часто в другій половині літа вони починають в'янути та ставати блідими.

Троянди, що наприкінці цвітіння втрачають свій яскравий колір і натомість стають дуже блідими – це не дивина для квітникарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, цього можна легко уникнути за допомогою одного простого засобу, який також захищає від поширеної хвороби.

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Чим обробити троянди для кращого цвітіння?

Троянди – це елегантні рослини, що чудово вписуються в будь-який сад. Втім, як і чимало інших квітів, вони схильні до хвороб, що можуть пошкодити чи навіть знищити цілі кущі. На щастя, є одна ключова ознака, що допоможе зрозуміти, що ваші квіти у небезпеці.

Коли ви думаєте про цвіль та грибок, ви, певно, уявляєте собі вологе та неприємне повітря в приміщенні. Та вона може вражати й рослини у вашому саду – і на трояндах цвіль має свою назву – борошниста роса.



Борошниста роса може зіпсувати цвітіння / Фото Pexels

Це грибкове захворювання, що перебуває на квітах у стані спокою, поки не з'являться потрібні умови; зрештою борошниста роса проявляється у вигляді цвілі, що утворюється на листі та стеблах, а також як тонкий білий наліт, що поширюється по кущу.

На щастя, позбутися борошнистої роси на квітах можна досить просто, і для цього вам потрібно взяти тільки один елементарний продукт з холодильника – молоко. Домашній молочний спрей – це дуже ефективний спосіб боротьби з борошнистою росою на трояндах, і його надзвичайно легко приготувати.

До слова, раніше ми вже розповідали, за чим потрібно слідкувати, аби не втратити цвітіння лілій.

Молоко та воду потрібно змішати у співвідношенні 4:6, а тоді налити у пляшку з пульверизатором та у сонячний день обробити кущ. Це допоможе не тільки позбутися борошнистої роси, але й повернути квітам яскравий, насичений колір.