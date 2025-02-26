Березень – це "перехідний" місяць, тому температури від нього можна очікувати зовсім різної: від зимового холоду до майже літнього тепла, повідомляє 24 Канал. Але якщо звернути увагу на кілька знаків: хмари, поведінку птахів та погодні явища, можна передбачити, коли ж настане тепло.

Цікаво Міль більше не буде ласувати вашою їжею: порада від бабусі, що вбереже комору

Чи очікувати в Україні ранньої весни?

Весна далеко не завжди приносить з собою тепло – принаймні, не одразу. Наприклад, у березні 2013 року була аномальна погода – випало дуже багато снігу. Але синоптики стверджують, що спрогнозувати щось схоже цього року дуже складно, але виключати, що цього березня можуть бути схожі прояви погоди, також не варто.

Враховуючи, що перші два місяці зими видалися доволі теплими, існує ймовірність, що природа спробує відновити баланс,

– повідомила синоптикиня Наталя Птуха.

Та кліматологи неодноразово підкреслювали, що останніми десятиліттями спостерігається тенденція до зростання температури. Якщо раніше зміни клімату відзначали фахівці-метеорологи, то тепер їх можуть помітити й пересічні люди: температура стає дедалі вищою, а погода – теплішою, ніж звично для пори року.

Та предки вірили, що, поспостерігавши за погодою в лютому, можна передбачити, якою видасться весна.



Прикмети можуть підказати, якою буде погода / Фото Pexels

Народні прикмети про весну за погодою лютого

Лютий воду підломить – березень підбере.

Швидко і добре пливуть хмари у лютому – в березні буде гарна погода.

Грім у березні – ознака родючості.

Часті тумани – до дощового літа.

Якщо після танення снігу дороги підняті бугром – буде врожай і тепло, а якщо запали – до посухи.

Якщо ранньою весною блискавка, а грому немає – влітку буде посуха

Прикмети про весну за поведінкою птахів

Пращури вірили, що птахи знають про прийдешню погоду більше за людей – і тому спостерігали за ними, аби передбачити тепло, дощі чи посуху.