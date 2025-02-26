Март – это "переходный" месяц, поэтому температуры от него можно ожидать совершенно разной: от зимнего холода до почти летнего тепла, сообщает 24 Канал. Но если обратить внимание на несколько знаков: облака, поведение птиц и погодные явления, можно предсказать, когда же наступит тепло.
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Ожидать ли в Украине ранней весны?
Весна далеко не всегда приносит с собой тепло – по крайней мере, не сразу. Например, в марте 2013 года была аномальная погода – выпало очень много снега. Но синоптики утверждают, что спрогнозировать что-то похожее в этом году очень сложно, но исключать, что в этом марте могут быть похожие проявления погоды, также не стоит.
Учитывая, что первые два месяца зимы выдались довольно теплыми, существует вероятность, что природа попытается восстановить баланс,
– сообщила синоптик Наталья Птуха.
И климатологи неоднократно подчеркивали, что в последние десятилетия наблюдается тенденция к росту температуры. Если раньше изменения климата отмечали специалисты-метеорологи, то теперь их могут заметить и рядовые люди: температура становится все выше, а погода – теплее, чем обычно для времени года.
И предки верили, что, понаблюдав за погодой в феврале, можно предсказать, какой выдастся весна.
Приметы могут подсказать, какой будет погода / Фото Pexels
Народные приметы о весне по погоде февраля
- Февраль воду подломит – март подберет.
- Быстро и хорошо плывут облака в феврале – в марте будет хорошая погода.
- Гром в марте – признак плодородия.
- Частые туманы – к дождливому лету.
- Если после таяния снега дороги подняты бугром – будет урожай и тепло, а если запали – к засухе.
- Если ранней весной молния, а грома нет – летом будет засуха
Приметы о весне по поведению птиц
Предки верили, что птицы знают о грядущей погоде больше людей – и поэтому наблюдали за ними, чтобы предсказать тепло, дожди или засуху.
- Галки прилетели – тепло с собой принесли.
- Чайки прилетели – скоро сойдет лед.
- Стаями возвращаются перелетные птицы – к теплой весне.
- Грачи сели на гнезда после прилета – к урожайному году, а как сели на дорогу – к голодному.
- Ранний прилет журавлей – к ранней весне.
- Ранний прилет жаворонков и грачей – к теплой весне.
- Жаворонки – к теплу, а зяблики – к стуже.
- Ласточка прилетела – скоро гром загремел.
- Одной ласточке не радуйся – она еще весны не делает.
- Кукушки появились до того, как деревья покроются листьями – к голодному году.