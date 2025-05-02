Будьте обережними: названо місце, де люблять ховатися таргани

Ми звикли вважати, що таргани в оселі з’являються через їжу чи через вологу, яку вони дуже люблять. Виявляється, що є одна річ, яка забезпечує тарганам укриття.

Чимало людей зберігають в оселі старі картонні коробки й навіть не мають гадки про те, що вони можуть бути притулком для тарганів, пише 24 Канал з посиланням на Huffpost.

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Чому таргани оселяються в коробках

Виявляється, що саме картон є дуже привабливим для тарганів та навіть може сприяти їхньому розмноженню в оселі. Якщо він зберігається в сирому чи забутому місці, то комахи охоче селяться в ньому.

Коробки створюють з гофрованого картону, тож вони є ідеальним середовищем для проживання тарганів. Саме між шарами вони ховаються, бо там їм безпечно й затишно. А якщо є ще й накопичення цих старих коробок, то це може призвести до появи цілого сімейства тарганів, яких вивести буде не так вже й легко.



Таргани люблять ховатися в картонних коробках / Фото Pexels

У вологому стані картон утримує воду, яку дуже люблять таргани. Також він дуже легко вбирає запахи, приваблюючи нових особин. А от структура картону приглушує звуки, тож перебування тарганів є непомітним, тому люди можуть й не здогадуватися, що між багатьма картонними коробками є ціле нашестя комах.

До речі, на кухні можуть завестися не лише таргани. Раніше ми вже розповідали, як позбутися жучків у крупах.

У картонних коробках таргани можуть жити, харчуватися й розмножуватися, тому їх точно не можна накопичувати ні вдома, ні десь в гаражах чи в підвалі.

Таргани є досить небезпечними, оскільки переносять чимало хвороб. Особливо вони шкодять людям, які мають алергію чи загострення астми. Деякі таргани живуть в каналізаціях і потім переміщуються до кухні. Вночі вони вилазять й можуть лапами заразити продукти чи посуд.

Щоб запобігти появі тарганів, підтримуйте вдома чистоту. Якщо є якісь тріщини, то їх треба закривати, а всі продукти тримати герметично закритими й не забувати виносити сміття.