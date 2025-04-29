Часом бувають навіть такі випадки, що у крупах з герметичними контейнерами з’являються жучки й псують продукти, пише 24 Канал з посиланням на Shuba. Щоб переконатися в тому, що рис зберігається правильно, а в ньому точно не буде ніяких личинок чи комах, радимо додати всередину певні інгредієнти.

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Лавровий лист

Господині вважають лавровий лист одним із найкращих натуральних засобів. Достатньо лише покласти в герметичний контейнер кілька листочків, щоб бути певними в тому, що крупа буде без жодних личинок.

Гвоздика

Ця спеція має дуже сильний аромат, тож уникає будь-якого зараження в крупі. Покладіть кілька сушених гвоздик всередину, щоб мінімізувати ризик від ймовірних личинок.



Ці поради вбережуть рис від жучків / Фото Pexels

Холодильник

Про це мало хто задумується, але рис можна зберігати в холодильнику у випадку, якщо ви ще не придбали герметичний контейнер та тримаєте крупу в поліетиленовому пакеті.

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Часник

Покладіть в контейнер для рису кілька зубчиків неочищеного часнику. Коли вони висохнуть, то можете замінити їх на свіжі.

Сонячне світло

Заражену крупу не варто вживати, але якщо вже так сталося й вам вона є необхідна, то її потрібно розкласти на пергаменті й залишити на добу під сонячним промінням, а тоді упакувати чисту тару. В іншому випадку, візьміть просто за звичку виставляти крупи на кілька годин на сонячне місце під час готування страв.