Иногда бывают даже такие случаи, что в крупах с герметичными контейнерами появляются жучки и портят продукты, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba. Чтобы убедиться в том, что рис хранится правильно, а в нем точно не будет никаких личинок или насекомых, советуем добавить внутрь определенные ингредиенты.

Читайте также Лучший чай от боли в горле: единицы знают

Лавровый лист

Хозяйки считают лавровый лист одним из лучших натуральных средств. Достаточно лишь положить в герметичный контейнер несколько листочков, чтобы быть уверенными в том, что крупа будет без личинок.

Гвоздика

Эта специя имеет очень сильный аромат, поэтому избегает любого заражения в крупе. Положите несколько сушеных гвоздик внутрь, чтобы минимизировать риск от вероятных личинок.



Эти советы уберегут рис от жучков / Фото Pexels

Холодильник

Об этом мало кто задумывается, но рис можно хранить в холодильнике в случае, если вы еще не приобрели герметичный контейнер и держите крупу в полиэтиленовом пакете.

Кстати! Мы рассказали о несколько фруктов, которые помогут вам лучше спать. Больше читайте в нашем материале.

Чеснок

Положите в контейнер для риса несколько зубчиков неочищенного чеснока. Когда они высохнут, то можете заменить их на свежие.

Солнечный свет

Зараженную крупу не стоит употреблять, но если уж так случилось и вам она необходима, то ее нужно разложить на пергаменте и оставить на сутки под солнечными лучами, а потом упаковать чистую тару. В противном случае, возьмите просто за привычку выставлять крупы на несколько часов на солнечное место во время приготовления блюд.