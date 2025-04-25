Если вы хотите уменьшить боль в горле и эффективно от нее избавиться, можно выпить не обычный чай, а тот, который специально направлен на симптомы боли в горле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Какой чай лучший от боли в горле?

В царстве чая корень сладкий станет лучшим выбором, когда у вас болит горло, делится диетолог Дженнифер Паллиан. А все потому, что корень солодки имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства, которые могут достаточно быстро успокоить симптомы боли. Настолько быстро, что корень солодкий часто является ингредиентом покупных смесей, предназначенных для лечения боли в горле.

Все благодаря глицирризину, или же глицирризованной кислоте, соединению, содержащемуся в корне солодки. Когда вы пьете чай из солодки, кишечные бактерии расщепляют глицирризин на различные компоненты, помогающие обеспечить противовоспалительное действие растения.

А если более конкретно, глицирризин блокирует клеточные реакции, участвующие в воспалении. Также это может уменьшить окислительный стресс, что помогает успокоить чрезмерные иммунные реакции в горле.

Но даже это еще не все! Глицирризин обладает антибактериальными свойствами широкого спектра, ведь может повреждать мембраны бактерий и блокировать ферменты – то есть белки, запускающие химические реакции, на которые полагаются микробы.



Чай из корня солодки очень полезен / Фото Pexels

Кроме того, он укрепляет иммунную систему, помогая организму активнее очищаться от инфекций. И, как и любой другой горячий чай, чай из корня солодки может предоставить дополнительное облегчение, успокоив раздражение в горле.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какой чай лучше всего помогает успокоить желудок – его лучше иметь под рукой.

И есть еще несколько дополнительных преимуществ чая из солодки – он может регулировать микробиом кишечника, так поддерживая здоровье пищеварения и иммунную систему. Кроме того, он содержит и соединения, что могут защитить печень.

На вкус глицирризин примерно в 50 раз слаще сахара, а это придает чаю из корня солодки естественный сладкий земляной вкус. Он также напоминает анис или фенхель, что нравится не всем. Но для того, чтобы сбалансировать землистые ноты, можно добавлять в напиток мяту, имбирь, лимон или немного меда.