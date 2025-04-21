Боль в животе – это очень неприятно. К счастью, всего одна чашка чая может вас спасти от этого благодаря своему теплу и успокаивающему действию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Какой чай лучший от расстройства желудка?

Несмотря на то, что многие виды чая могут помочь, когда вы чувствуете боль в животе, все же есть один, который может быть особенно полезным: имбирный чай или вода, настоянная на имбире. Считается, что этот пряный напиток может расслабить желудочно-кишечный тракт и уменьшить воспаление – а это делает его отличным для облегчения пищеварительного дистресса.

В основном за облегчение симптомов отвечает гингерол – главное активное вещество свежего корня имбиря. На клеточном уровне гингерол может взаимодействовать с кишечно-желудочным трактом и успокаивать мышечные сокращения, а также усиливать движение пищи и газов через кишечник. Это может помочь успокоить чрезмерную работу пищеварительной системы – и так облегчить неприятные симптомы.



Имбирный чай очень полезен / Фото Pexels

Кроме гингерола, в корне имбиря можно найти еще несколько полезных веществ – они нацелены на рецепторы серотонина в кишечнике и мозге, которые играют ключевую роль в тошнотворном рефлексе. Поэтому имбирный чай считается противовоспалительным напитком, что может поддерживать работу кишечника и помогать во время тошноты.

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Учитывайте, что свежий имбирный корень содержит больше активных веществ, чем высушенная специя, поэтому если вам нужен сильный напиток, лучше использовать именно его.

К тому же свежий имбирный чай можно легко приготовить с нуля. Для этого нужно нарезать имбирь тонкими кружочками и положить его в чашку, а после этого залить горячей водой. После этого настаивайте 5 – 10 минут или дольше, если вы хотите получить более сильный вкус. По желанию можно убрать кружочки имбиря из чашки, чтобы они не мешали.