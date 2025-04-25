Якщо ви хочете зменшити біль у горлі та ефективно його позбутися, можна випити не звичайний чай, а той, який спеціально спрямований на симптоми болю у горлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Який чай найкращий від болю в горлі?

У царстві чаю корінь солодкий стане найкращим вибором, коли у вас болить горло, ділиться дієтологиня Дженніфер Палліан. А все тому, що корінь солодки має протизапальні та антибактеріальні властивості, які можуть досить швидко заспокоїти симптоми болю. Настільки швидко, що корінь солодкий часто є інгредієнтом покупних сумішей, призначених для лікування болю у горлі.

Все завдяки гліциризину, або ж гліциризованій кислоті, сполуці, що міститься в корені солодки. Коли ви п'єте чай з солодки, кишкові бактерії розщеплюють гліциризин на різні компоненти, що допомагають забезпечити протизапальну дію рослини.

А якщо більш конкретно, гліциризин блокує клітинні реакції, що беруть участь у запаленні. Також це може зменшити окиснювальний стрес, що допомагає заспокоїти надмірні імунні реакції в горлі.

Та навіть це ще не все! Гліциризин має антибактеріальні властивості широкого спектра, адже може пошкоджувати мембрани бактерій та блокувати ферменти – тобто білки, що запускають хімічні реакції, на які покладаються мікроби.



Чай з кореня солодки дуже корисний / Фото Pexels

Окрім того, він зміцнює імунну систему, допомагаючи організму активніше очищатися від інфекцій. І, як і будь-який інший гарячий чай, чай з кореня солодки може надати додаткове полегшення, заспокоївши подразнення у горлі.

До речі, раніше ми вже розповідали, який чай найкраще допомагає заспокоїти шлунок – його краще мати під рукою.

Та є ще кілька додаткових переваг чаю з солодки – він може регулювати мікробіом кишківника, так підтримуючи здоров'я травлення та імунну систему. Окрім того, він містить і сполуки, що можуть захистити печінку.

На смак гліциризин приблизно у 50 разів солодший за цукор, а це надає чаєві з кореня солодки природний солодкий земляний смак. Він також нагадує аніс чи фенхель, що подобається не всім. Але для того, аби збалансувати землисті ноти, можна додавати у напій м'яту, імбир, лимон чи трохи меду.