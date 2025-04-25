Эксперты утверждают, что небольшая порция правильно подобранных фруктов может сильно повлиять на ваш сон и сделать его длиннее и крепче, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Названа идеальная длина для дневного сна: это меньше, чем вы думали

Киви

Благодаря высокому содержанию мелатонина и серотонина употребление свежего киви может действительно способствовать вашему сну, сообщает диетолог Дженнифер Паллиан. Некоторые исследования даже показывают, что в идеале нужно есть два зеленых киви среднего размера примерно за час до сна для лучших результатов.

Серотонин способствует расслаблению, улучшению настроения, а также терморегуляции и цикла сна и бодрствования. А вот мелатонин нужен для регулирования внутренних часов организма. Его синхронизация является ключевой для быстрого засыпания и поддержания сна в течение ночи.

Ананас

Ананас содержит мелатонин, серотонин и триптофан – соединения, помогающие регулировать сон, температуру тела и циркадные ритмы. В частности триптофан играет ключевую роль в содействии сна, ведь он является единственным предшественником серотонина, что затем помогает образовывать мелатонин.



Ананас может улучшить сон / Фото Pexels

Вишни

Вишни содержат много мелатонина, что делает их идеальными ягодами для поддержания здорового сна. Они также содержат и триптофан и антоцианы, мощный антиоксидант, что помогает защитить клетки от повреждений. Благодаря своим противовоспалительным свойствам он помогает расслабить мышцы, а это приводит к более спокойному и лучшему сну.

Авокадо

Влияние авокадо на улучшение сна частично можно объяснить содержанием в нем магния. Магний не только помогает организму вырабатывать мелатонин, но и регулирует химические вещества в мозге, способствующие расслаблению и успокоению нервной системы.

Авокадо также богато клетчаткой, и употребление всего одного может обеспечить практически половину из рекомендуемой нормы за день. А это важно, ведь есть данные о том, что люди с неправильным питанием и хроническими проблемами с пищеварением часто хуже спят и имеют более низкую эффективность сна.

Кстати, рацион может влиять не только на качество сна. Ранее мы рассказывали о здоровые закуски с кальцием, что могут укрепить кости и ногти.

Банан

Бананы – это фрукты, наполненные мелатонином и триптофаном, и они изрядно способствуют сну. Съедание двух целых бананов, согласно исследованиям, помогает улучшить сон – но на этом преимущества этих невероятных фруктов не заканчиваются.

Антиоксиданты в бананах также уменьшают окислительный стресс, и так могут еще больше способствовать спокойному сну.