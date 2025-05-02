Якщо ви помітили в себе вдома мошок, зволікати з боротьбою із ними точно не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ліквідатор". Річ у тім, що личинки цих підступних комах вилуплюються всього за 4 – 5 днів, і там, де вчора було зовсім трохи мошок, вже за якийсь тиждень їх може стати у рази більше.
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Чому у квартирі заводяться мошки?
У квартирах досить часто заводяться два характерні види мошок: сциаріди, які також називають грибним комариком, і дрозофіли – або ж плодова мошка. Перші зазвичай оселяються у горщиках з кімнатними рослинами, а других приваблюють зіпсовані фрукти та овочі.
У деяких випадках джерелом поширення мошок стає вентиляція та труби, що протікають. Там зазвичай заводиться каналізаційна мошка – впізнати її можна за тонкими, пухнастими волосками на тільці та крилах.
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І попри те, що мошки виглядають досить нешкідливо, ці комахи можуть бути переносниками кількох досить небезпечних захворювань, тож миритися з таким сусідством у домі не варто.
Найчастіше вони потрапляють у квартиру разом з купленими у магазині фруктами та овочами. І часто оселяються вони в місцях з підвищеною вологістю, а також там, де є джерело плісняви та гнилі. Тож нерегулярне прибирання та відро зі сміттям, що ви спорожняєте надто рідко, цілком можуть стати причиною появи великої кількості мошок.
Мошки у квартирі заводяться з різних причин / Фото Pexels
Як позбутися мошок у квартирі?
Існує кілька методів, які допоможуть позбутися шкідників. І перший з них надзвичайно простий – підтримання чистоти в домі. Це дозволить позбутися колонії, що вже існує, та не допустити появи інших комах у квартирі. Окрім того, можна використовувати пастки та репеленти.
Ось що робити, аби мошки з житла зникли:
- проведіть ретельне прибирання та вчасно виносьте сміття;
- викиньте зіпсовані фрукти та овочі, а решту ретельно вимийте. Заражені крупи потрібно також викинути;
- щільно закрийте упаковки та пляшки з солодкими та алкогольними напоями;
- замініть ґрунт у горщиках з квітами та стежте за поливом. Додатково поверх ґрунту можна насипати дрібний керамзит, що завадить мошкам відкладати яйця;
- встановіть на вікнах москітні сітки – тоді мошки не зможуть потрапляти до квартири.
Якщо ж у квартирі і справді дуже багато комах, тоді потрібно використовувати пастки та різні засоби проти них. Пастки можна виготовити з підручних засобів. Наприклад, налийте у невелику місткість солодку воду, мед, сік та накрийте плівкою – а зверху зробіть маленькі отвори зубочисткою.
До речі, на кухні часто заважають не тільки мошки. Раніше ми вже розповідали, як позбутися жучків у крупах.
Мошка легко проникне всередину, але вибратися вже не зможе. Також ефективною буде липка стрічка для мух – її потрібно покласти біля фруктів, або ж поряд з зараженою рослиною. Додатково можна крапнути на стрічку чимось солодким.
Але найефективнішим засобом проти мошок все ж є репеленти – спеціальні інсектициди, що можна купити у магазині. Їх розпорошують у місцях скупчення комах, навколо відра для сміття та на ділянках, де є підвищена вологість.