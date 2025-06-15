Коли поливати вазони в літню пору: найкращий час, щоб не згоріло листя

У літню пору кімнатні рослини треба інтенсивніше підливати, оскільки висока температура забирає всю вологу та виснажує рослини. Та для того, що від поливу був найкращий результат, варто знати, в який час потрібно підливати вазони.

Влітку кімнатні рослини хочуть частішого поливу через випаровування вологи та високу температуру, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як поливати рослини влітку

Фахівці радять в спекотну погоду перевіряти ґрунт раз на кілька днів, щоб переконатися, що він вологий. Найкраще поливати вазони вранці. За цей час ґрунт встигне поглинути воду, тому вода не випарується в денній спеці.

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Обприскувати рослини в період сильного сонця не можна, оскільки це призведе до обпікання листя. Якщо краплі від води будуть на листі, то це може призвести до опіку через посилене сонячне світло.

Поливати рослини під час сильної спеки також не варто, бо вода випарується ще до того, як потрапить в ґрунт. Не рекомендовано поливати рослини у вечірню пору, бо це призведе до грибкових захворювань.



Найкращий час для поливу рослин / Фото Pexels

У літню пору воду направляйте до коріння рослин. А от підвісні вазони потрібно поливати двічі на день – вранці та ввечері. Щоб утримувати вологу в рослинах, можна вдатися до мульчування органічним матеріалом – соломою, картоном чи корою.

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Фахівці радять підливати рослини влітку раз на 3 дні, втім ті рослини, які стоять на сонці, варто поливати хоч кожного дня. Однак, треба звертати увагу на вид рослини, розмір горщика. Для поливу найкраще використовувати відстояну воду, яка повинна бути кімнатної температури.