Когда поливать вазоны в летнее время: лучшее время, чтобы не сгорели листья

В летнее время комнатные растения надо интенсивнее подливать, поскольку высокая температура забирает всю влагу и истощает растения. Но для того, что от полива был лучший результат, следует знать, в какое время нужно подливать вазоны.

Летом комнатные растения хотят более частого полива из-за испарения влаги и высокой температуры, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как поливать растения летом

Специалисты советуют в жаркую погоду проверять почву раз в несколько дней, чтобы убедиться, что она влажная. Лучше всего поливать вазоны утром. За это время почва успеет поглотить воду, поэтому вода не испарится в дневной жаре.

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Опрыскивать растения в период сильного солнца нельзя, поскольку это приведет к обжиганию листьев. Если капли от воды будут на листьях, то это может привести к ожогу из-за усиленного солнечного света.

Поливать растения во время сильной жары также не стоит, потому что вода испарится еще до того, как попадет в почву. Не рекомендуется поливать растения в вечернее время, потому что это приведет к грибковым заболеваниям.



Лучшее время для полива растений / Фото Pexels

В летнее время воду направляйте к корням растений. А вот подвесные вазоны нужно поливать дважды в день – утром и вечером. Чтобы удерживать влагу в растениях, можно прибегнуть к мульчированию органическим материалом – соломой, картоном или корой.

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Специалисты советуют подливать растения летом раз в 3 дня, впрочем те растения, которые стоят на солнце, стоит поливать хоть каждый день. Однако, надо обращать внимание на вид растения, размер горшка. Для полива лучше всего использовать отстоянную воду, которая должна быть комнатной температуры.