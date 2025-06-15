Избавиться от колорадских жуков можно благодаря разнообразным обработкам, или же можно просто высадить несколько растений возле картофеля и помидоров – культур, которые эти вредители поражают чаще всего, сообщает 24 Канал.

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Чеснок и лук

Оказывается, эти две культуры выделяют фитонциды, которые могут отпугивать различных вредителей – в том числе и колорадских жуков. И если вы посадите эти два корнеплода возле клубня, это поможет существенно снизить численность жуков.

Бархатцы

Цветы могут радовать глаз не только во дворе, но и на огороде. А бархатцы там будут особенно полезными, ведь они выделяют естественный яд для почвенных вредителей, а это существенно поможет в борьбе с колорадскими жуками.

Кстати, ранее мы уже объясняли, зачем нужно сажать бархатцы на огороде – от них больше пользы, чем вы подозреваете.

Лаванда

Это растение имеет довольно специфический аромат, который для большинства людей очень приятен, а вот вредители его совсем не любят. Кстати, будет отпугивать лаванда возле картофеля не только колорадских жуков, но и ряд других вредных насекомых.



Лаванду стоит сажать возле картофеля / Фото Pexels

Кориандр

Растение имеет характерный аромат, что может отпугнуть колорадского жука. Все, что нужно сделать – это посадить кориандр возле картофеля, и вы заметите, что за считанные недели жуков становится в разы меньше.

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Тмин и укроп

Польза этих двух растений на огороде очень трудно переоценить – они не только отпугивают колорадских жуков, но и привлекают других, полезных насекомых. Поэтому стоит высадить обе культуры в междурядьях между томатами и картофелем.