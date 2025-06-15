Секретами опытных огородников поделится 24 Канал.

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Зачем накрывать грядки летом

Сохранение влаги. Под покровом земля медленнее высыхает, особенно в жаркие дни. Это позволяет реже поливать и уменьшает расход воды. Защита от перегрева. Некоторые культуры плохо переносят высокую температуру почвы. Накрытие помогает стабилизировать микроклимат. Борьба с сорняками. Плотное мульчирование или покрытие пленкой не дает прорастать сорнякам, уменьшая потребность в прополке.

Ранее мы писали, что перегрев может вызвать немало проблем с овощами. В частности из-за палящего солнца огурцы могут желтеть.

Чем накрывать грядки

Как вы видите, существует ряд оснований для того, чтобы начать накрывать свои грядки в летнюю жару. А возникает логичный вопрос: какой материал выбрать для этого?

Агротекстиль (спанбонд, агроволокно)

Пропускает воздух и влагу.

Защищает от солнца и вредителей.

Легко фиксируется, многоразовый.

Когда использовать: для укрытия капусты, моркови, свеклы, редиса. Можно натягивать на дуги или класть прямо на грядку.



Чем стоит накрывать грядки летом, чтобы сохранить урожай / Фото Unsplash

Органическая

Солома, сено, трава, опилки, компост, кора.

Покрывает почву слоем 5 – 10 сантиметров.

Со временем перегнивает, обогащая почву.

Преимущества: сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, подавляет сорняки.

Черная пленка

Не пропускает свет – полностью блокирует рост сорняков.

Хорошо удерживает тепло и влагу.

Неорганический материал, может перегревать почву в жару.

Оптимально: для выращивания тыквенных, томатов, перца, клубники.

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