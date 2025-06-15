Секретами опытных огородников поделится 24 Канал.

Смотрите также Только высасывают силы из семьи: никогда не сажайте эти 5 деревьев возле дома

Зачем накрывать грядки летом

  1. Сохранение влаги. Под покровом земля медленнее высыхает, особенно в жаркие дни. Это позволяет реже поливать и уменьшает расход воды.
  2. Защита от перегрева. Некоторые культуры плохо переносят высокую температуру почвы. Накрытие помогает стабилизировать микроклимат.
  3. Борьба с сорняками. Плотное мульчирование или покрытие пленкой не дает прорастать сорнякам, уменьшая потребность в прополке.

Ранее мы писали, что перегрев может вызвать немало проблем с овощами. В частности из-за палящего солнца огурцы могут желтеть.

Чем накрывать грядки

Как вы видите, существует ряд оснований для того, чтобы начать накрывать свои грядки в летнюю жару. А возникает логичный вопрос: какой материал выбрать для этого?

Агротекстиль (спанбонд, агроволокно)

  • Пропускает воздух и влагу.
  • Защищает от солнца и вредителей.
  • Легко фиксируется, многоразовый.

Когда использовать: для укрытия капусты, моркови, свеклы, редиса. Можно натягивать на дуги или класть прямо на грядку.

Чем стоит накрывать грядки летом, чтобы сохранить урожай
Чем стоит накрывать грядки летом, чтобы сохранить урожай / Фото Unsplash

Органическая

  • Солома, сено, трава, опилки, компост, кора.
  • Покрывает почву слоем 5 – 10 сантиметров.
  • Со временем перегнивает, обогащая почву.

Преимущества: сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, подавляет сорняки.

Черная пленка

  • Не пропускает свет – полностью блокирует рост сорняков.
  • Хорошо удерживает тепло и влагу.
  • Неорганический материал, может перегревать почву в жару.

Оптимально: для выращивания тыквенных, томатов, перца, клубники.

Дачный сезон уже стартовал. А это значит, что пора заглянуть на Prom, где есть широкий ассортимент товаров в разделе "Дом и сад". Разнообразные удобрения, сетки, рассада, садовый инвентарь: на Проме есть все, что нужно для ухода за домом и огородом.