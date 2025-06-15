Секретами опытных огородников поделится 24 Канал.
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Зачем накрывать грядки летом
- Сохранение влаги. Под покровом земля медленнее высыхает, особенно в жаркие дни. Это позволяет реже поливать и уменьшает расход воды.
- Защита от перегрева. Некоторые культуры плохо переносят высокую температуру почвы. Накрытие помогает стабилизировать микроклимат.
- Борьба с сорняками. Плотное мульчирование или покрытие пленкой не дает прорастать сорнякам, уменьшая потребность в прополке.
Ранее мы писали, что перегрев может вызвать немало проблем с овощами. В частности из-за палящего солнца огурцы могут желтеть.
Чем накрывать грядки
Как вы видите, существует ряд оснований для того, чтобы начать накрывать свои грядки в летнюю жару. А возникает логичный вопрос: какой материал выбрать для этого?
Агротекстиль (спанбонд, агроволокно)
- Пропускает воздух и влагу.
- Защищает от солнца и вредителей.
- Легко фиксируется, многоразовый.
Когда использовать: для укрытия капусты, моркови, свеклы, редиса. Можно натягивать на дуги или класть прямо на грядку.
Чем стоит накрывать грядки летом, чтобы сохранить урожай / Фото Unsplash
Органическая
- Солома, сено, трава, опилки, компост, кора.
- Покрывает почву слоем 5 – 10 сантиметров.
- Со временем перегнивает, обогащая почву.
Преимущества: сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, подавляет сорняки.
Черная пленка
- Не пропускает свет – полностью блокирует рост сорняков.
- Хорошо удерживает тепло и влагу.
- Неорганический материал, может перегревать почву в жару.
Оптимально: для выращивания тыквенных, томатов, перца, клубники.
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