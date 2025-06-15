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Навіщо накривати грядки влітку

  1. Збереження вологи. Під покривом земля повільніше висихає, особливо у спекотні дні. Це дозволяє рідше поливати і зменшує витрати води.
  2. Захист від перегріву. Деякі культури погано переносять високу температуру ґрунту. Накриття допомагає стабілізувати мікроклімат.
  3. Боротьба з бур'янами. Щільне мульчування або покриття плівкою не дає проростати бур'янам, зменшуючи потребу в прополюванні.

Раніше ми писали, що перегрів може спричинити чимало проблем з городиною. Зокрема через палюче сонце огірки можуть жовтіти.

Чим накривати грядки

Як ви бачите, існує низка підстав для того, аби почати накривати свої грядки в літню спеку. А постає логічне питання: який матеріал обрати для цього?

Агротекстиль (спанбонд, агроволокно)

  • Пропускає повітря і вологу.
  • Захищає від сонця і шкідників.
  • Легко фіксується, багаторазовий.

Коли використовувати: для укриття капусти, моркви, буряка, редиски. Можна натягувати на дуги або класти прямо на грядку.

Чим варто накривати грядки влітку, аби зберегти врожай
Чим варто накривати грядки влітку, аби зберегти врожай / Фото Unsplash

Органічна

  • Солома, сіно, трава, тирса, компост, кора.
  • Покриває ґрунт шаром 5 – 10 сантиметрів.
  • З часом перегниває, збагачуючи ґрунт.

Переваги: зберігає вологу, покращує структуру ґрунту, пригнічує бур’яни.

Чорна плівка

  • Не пропускає світло – повністю блокує ріст бур'янів.
  • Добре утримує тепло і вологу.
  • Неорганічний матеріал, може перегрівати ґрунт у спеку.

Оптимально: для вирощування гарбузових, томатів, перцю, полуниці.

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