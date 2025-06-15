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Навіщо накривати грядки влітку

Збереження вологи. Під покривом земля повільніше висихає, особливо у спекотні дні. Це дозволяє рідше поливати і зменшує витрати води. Захист від перегріву. Деякі культури погано переносять високу температуру ґрунту. Накриття допомагає стабілізувати мікроклімат. Боротьба з бур'янами. Щільне мульчування або покриття плівкою не дає проростати бур'янам, зменшуючи потребу в прополюванні.

Раніше ми писали, що перегрів може спричинити чимало проблем з городиною. Зокрема через палюче сонце огірки можуть жовтіти.

Чим накривати грядки

Як ви бачите, існує низка підстав для того, аби почати накривати свої грядки в літню спеку. А постає логічне питання: який матеріал обрати для цього?

Агротекстиль (спанбонд, агроволокно)

Пропускає повітря і вологу.

Захищає від сонця і шкідників.

Легко фіксується, багаторазовий.

Коли використовувати: для укриття капусти, моркви, буряка, редиски. Можна натягувати на дуги або класти прямо на грядку.



Чим варто накривати грядки влітку, аби зберегти врожай / Фото Unsplash

Органічна

Солома, сіно, трава, тирса, компост, кора.

Покриває ґрунт шаром 5 – 10 сантиметрів.

З часом перегниває, збагачуючи ґрунт.

Переваги: зберігає вологу, покращує структуру ґрунту, пригнічує бур’яни.

Чорна плівка

Не пропускає світло – повністю блокує ріст бур'янів.

Добре утримує тепло і вологу.

Неорганічний матеріал, може перегрівати ґрунт у спеку.

Оптимально: для вирощування гарбузових, томатів, перцю, полуниці.

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