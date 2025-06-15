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Навіщо накривати грядки влітку
- Збереження вологи. Під покривом земля повільніше висихає, особливо у спекотні дні. Це дозволяє рідше поливати і зменшує витрати води.
- Захист від перегріву. Деякі культури погано переносять високу температуру ґрунту. Накриття допомагає стабілізувати мікроклімат.
- Боротьба з бур'янами. Щільне мульчування або покриття плівкою не дає проростати бур'янам, зменшуючи потребу в прополюванні.
Раніше ми писали, що перегрів може спричинити чимало проблем з городиною. Зокрема через палюче сонце огірки можуть жовтіти.
Чим накривати грядки
Як ви бачите, існує низка підстав для того, аби почати накривати свої грядки в літню спеку. А постає логічне питання: який матеріал обрати для цього?
Агротекстиль (спанбонд, агроволокно)
- Пропускає повітря і вологу.
- Захищає від сонця і шкідників.
- Легко фіксується, багаторазовий.
Коли використовувати: для укриття капусти, моркви, буряка, редиски. Можна натягувати на дуги або класти прямо на грядку.
Чим варто накривати грядки влітку, аби зберегти врожай / Фото Unsplash
Органічна
- Солома, сіно, трава, тирса, компост, кора.
- Покриває ґрунт шаром 5 – 10 сантиметрів.
- З часом перегниває, збагачуючи ґрунт.
Переваги: зберігає вологу, покращує структуру ґрунту, пригнічує бур’яни.
Чорна плівка
- Не пропускає світло – повністю блокує ріст бур'янів.
- Добре утримує тепло і вологу.
- Неорганічний матеріал, може перегрівати ґрунт у спеку.
Оптимально: для вирощування гарбузових, томатів, перцю, полуниці.
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