Пожовтіння часнику – не зовсім приємне явище, бо свідчить про низку причин, які призвели до його хворобливого стану, пишуть Поради 24.

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Які є причини пожовтіння часнику

Часник є чутливим до вологості, тож якщо ґрунт тривалий час мокрий від дощів чи переливу, то це призводить до жовтіння листків.

До пожовтіння призводить недостатня кількість поживних речовин в ґрунті. Він потребує азоту, фосфору та калію для росту, тому не забувайте вносити органічні чи мінеральні добрива.

Окрім того, часник може жовтіти від деяких хвороб та шкідників. Фузаріоз пошкоджує кореневу систему рослини, тому варто контролювати, чи не має часник ознак певних хвороб.



Пожовтіння часнику свідчить про проблеми / Фото Pexels

Чим обробляти часник від пожовтіння

Що захистити часник від можливих проблем – скористайтеся старим перегноєм чи курячим послідом. Покращує ріст часнику та збагачує землю сульфат калію. Його треба взяти у пропорції 1 чайна ложка на 1 літр води та обприскати розчином листя.

Соляний розчин теж допомагає від пожовтіння. Для отримання правильної рідини, склянку солі розчиніть в 10 літрах води. Також садівники радять використовувати сечовину. Просто розчиніть 10 грамів на 10 літрів води та проводьте обробку.

Розчин попелу добре бореться з пожовтінням часнику. Треба взяти 1 кілограм речовини та розмішати в 1 літрі кип’ятку. Потримайте 3 дні та обробіть ним часник. А для того. Щоб позбутися від шкідників та хвороб, використовуйте нашатирний спирт. На 8 літрів води потрібно 50 грамів речовини. Обприскуйте розчином часник ввечері, коли спаде температура.