Правильні умови на городі – це запорука хорошого врожаю та правильного розвитку ваших культур. І якщо ви помітили, що ваш перець скидає квіти чи перші плоди, на це може бути чимало причин.

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Спека

Найкраща температура для запилення перцю – це 22 – 25 градусів. А ось якщо на городі занадто жарко, або ж відбуваються різкі коливання температури – це може негативно позначитится на врожайності та плодоношенні.

Нестача освітлення

Дуже важливо висаджувати перець на гарно освітлених ділянках і слідкувати за тим, щоб не загущувати посадки. Якщо перець буде посаджений надто тісно, зрештою це призведе до виснаження ґрунту, і тоді кожен саджанець буде конкурувати за поживні речовини.

Відстань між кожною рослиною має бути не менше, ніж 30 – 40 сантиметрів, і навіть більша у високорослих сортів.

Волога

Перцю потрібно досить багато поливу – і він має бути регулярним та рясним, особливо в період цвітіння. І якщо цієї вологи буде недостатньо, ріст рослин уповільниться, листя засохне, а квіти опадуть. Головне – не поливайте перець холодною водою.

Нестача поживних речовин

Якщо рослині не вистачатиме речовин, вона відчуватиме стрес та буде просто намагатися вижити, а не дати вам врожай. І якщо ви не хочете, щоб усі квіти опали, вам потрібно замислитися про підживлення. Ви можете використати розчин міндобрив – на 10 літрів води додайте 20 грамів аміачної селітри, 40 грамів суперфосфату та 30 грамів сульфату калію.

Таокж підійде органіка – розчин коров'яку у концентрації 1:10, або ж пташиний послід (1:15 – 20).



Перець потрібно підживлювати / Фото Pexels

Помилки у підживленні

Підживлення дуже важливе, але його також потрібно вносити у землю правильно. Зважайте, що для перцю може бути дуже небезпечним надмір азоту – він спричиняє ріст зеленої маси і шкодить плодоношенню.

А якщо у землі опиниться надто багато фосфору та калію, тоді на рослинах буде надто багато плодів та квітів, і тоді рослини будуть намагатися їх позбутися.

Хвороби та шкідники

Існує багато шкідників і недугів, які можуть нашкодити перцю – наприклад, павутинний кліщ, білокрилка, фітофтороз та вертицильоз. Саме вони можуть призвести до опадання квітів, хоч і не дуже часто.

Погане запилення

Іноді така проблема трапляється за несприятливих погодних умов – наприклад, якщо тривають дощі, чи не припиняється сильна спека. Для того, щоб запилення відбулося краще, квіти можна злегка струшувати. А ще було би непогано висаджувати поряд кілька різних сортів.

Борна кислота

Якщо ви шукаєте спосіб зберегти квіти та зав'язь, вам у цьому може допомогти така проста процедура, як обприскування кущів борною кислотою. Для цього вам потрібно розвести її у воді – 10 грамів на 10 літрів.

Так ви стимулюєте цвітіння та зміцните зав'язь, а плоди стануть солодшими та смачнішими.