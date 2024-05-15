На жаль, не кожного дня у травні можна працювати на городі та займатися садовими справами. І іноді краще прості відкласти сапу чи лопату і приділити день своїм захопленням та хобі. Поради 24 зібрали перелік усіх дат, які не підходять для городництва у травні.

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Коли не можна йти на город у травні

Перше, на що потрібно зважати городникам під час посадки нових культур та догляду за тими, що вже є на городі – це місячний календар. Позиція Місяця на небі дуже сильно впливає на те, яким вийде ваш урожай – сильним і міцним, чи слабким і хворобливим.

І у травні є дві дати, коли точно не варто працювати на городі, і тим паче не варто садити нові рослини. Найгірші дні для роботи на городі у травні за переконаннями астрологів – це 14 та 15 травня. І у ці два дні не можна працювати із землею.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Овочі, висаджені у цей період, будуть більше хворіти на піддаватися нападам шкідників. Окрім того, урожай буде не таким багатим, як міг би бути, і як би того хотілося городникам. Невдалими за місячним календарем вважаються також такі дати: 6, 8, 15, 23 – 24 та 28 травня.



Деякі дні не підходять для праці на городі / Фото Pexels

Також варто утриматися від роботи і 25 травня – у Третє віднайдення глави Івана Предтечі. Цього дня віряни зазвичай йдуть на службу, а також дотримуються посту. Зважайте і на неділі – дні, які варто присвятити відпочинку. У травні 2024 року вони припадають на 5, 12, 19 та 26 травня.