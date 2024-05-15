К сожалению, не каждый день в мае можно работать на огороде и заниматься садовыми делами. И иногда лучше просто отложить тяпку или лопату и уделить день своим увлечениям и хобби. Советы 24 собрали перечень всех дат, которые не подходят для огородничества в мае.

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Когда нельзя идти на огород в мае

Первое, на что нужно учитывать огородникам при посадке новых культур и ухода за теми, что уже есть на огороде – это лунный календарь. Позиция Луны на небе очень сильно влияет на то, каким получится ваш урожай – сильным и крепким, или слабым и болезненным.

И в мае есть две даты, когда точно не стоит работать на огороде, и тем более не стоит сажать новые растения. Худшие дни для работы на огороде в мае по убеждению астрологов – это 14 и 15 мая. И в эти два дня нельзя работать с землей.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Овощи, высажены в этот период, будут больше болеть на подвергаться нападениям вредителей. Кроме того, урожай будет не таким богатым, как мог бы быть, и как бы того хотелось огородникам. Неудачными по лунному календарю считаются также такие даты: 6, 8, 15, 23 – 24 и 28 мая.



Некоторые дни не подходят для работы на огороде / Фото Pexels

Также стоит воздержаться от работы и 25 мая – в Третье обретение главы Иоанна Предтечи. В этот день верующие обычно идут на службу, а также придерживаются поста. Учитывайте и воскресенья – дни, которые стоит посвятить отдыху. В мае 2024 года они приходятся на 5, 12, 19 и 26 мая.