Гортензії – це, без перебільшення, справжні королеви саду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Та для того, аби пізніше вони розпустили свої шикарні різноколірні квіти, потрібно перед цим подбати про догляд. Та зробити це дуже просто – достатньо приготувати одне елементарне добриво з кухонного сміття.

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Чим підживити гортензії у березні

Чимало садівників переконані, що для того, аби ваш квітник мав найкращий вигляд, вам зовсім не потрібно купувати дорогі добрива у спеціалізованих магазинах. Насправді ви можете легко виготовити їх і вдома – головне у цьому завдання підібрати правильні інгредієнти.

А одна проста суміш може не тільки стимулювати ріст нових гілок і квітів, але й дати бутонам додаткову кількість поживних речовин, аби покращити пишність та яскравість цвітіння. І все це – без жодної шкоди для рослини.

Основою для цього домашнього добрива стане звичайна бананова шкірка. В ній є те, що потрібно вашим гортензіям найбільше – природний заряд калію. А він має вирішальне значення для загального здоров'я рослин, допомагає регулювати поглинання води, сприяє міцному розвитку коренів та покращує врожайність квітів та плодів.



Гортензії можна підживити банановою шкіркою / Фото Pexels

А враховуючи те, що бананова шкірка розкладається у землі відносно повільно, вона стане чудовим джерелом для довгострокового живлення рослин.

Як приготувати добриво з бананової шкірки

Ще одна перевага добрива, про яку точно не варто забувати – воно може відлякати від грядок з гортензією різних шкідників – наприклад, павутинного кліща та попелицю.

Для приготування підживлення вам знадобиться банка зі щільною кришкою, кілька бананових шкірок та звичайна вода. Спершу зберігайте бананові шкірки у контейнері, а коли накопичите принаймні 3 – 4, можна порізати їх на шматочки ножицями та скласти у банку.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Наповніть її водою, аби шкірка була повністю покрита нею, накрийте кришкою та дайте відвару настоятися протягом 3 – 7 днів. Після цього бананове добриво можна зберігати у холодильнику до двох тижнів.

Настій можна сміливо використовувати для поливу гортензій – та перед цим потрібно розвести засіб з водою у концентрації 1:5. До того ж шматочки бананової шкірки можна закопувати навколо ваших квітів – там вони будуть повільно розпадатися та забезпечувати постійне постачання калію до коренів гортензії.