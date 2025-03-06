Гортензии – это, без преувеличения, настоящие королевы сада, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И для того, чтобы позже они распустили свои шикарные разноцветные цветы, нужно перед этим позаботиться об уходе. И сделать это очень просто – достаточно приготовить одно элементарное удобрение из кухонного мусора.

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Чем подкормить гортензии в марте

Многие садоводы убеждены, что для того, чтобы ваш цветник имел лучший вид, вам совсем не нужно покупать дорогие удобрения в специализированных магазинах. На самом деле вы можете легко изготовить их и дома – главное в этой задаче подобрать правильные ингредиенты.

А одна простая смесь может не только стимулировать рост новых ветвей и цветов, но и дать бутонам дополнительное количество питательных веществ, чтобы улучшить пышность и яркость цветения. И все это – без всякого вреда для растения.

Основой для этого домашнего удобрения станет обычная банановая кожура. В ней есть то, что нужно вашим гортензиям больше всего – природный заряд калия. А он имеет решающее значение для общего здоровья растений, помогает регулировать поглощение воды, способствует крепкому развитию корней и улучшает урожайность цветов и плодов.



Гортензии можно подкормить банановой кожурой / Фото Pexels

А учитывая то, что банановая кожура разлагается в земле относительно медленно, она станет прекрасным источником для долгосрочного питания растений.

Как приготовить удобрение из банановой кожуры

Еще одно преимущество удобрения, о которой точно не стоит забывать – оно может отпугнуть от грядок с гортензией различных вредителей – например, паутинного клеща и тлю.

Для приготовления подкормки вам понадобится банка с плотной крышкой, несколько банановых шкурок и обычная вода. Сначала храните банановые кожуры в контейнере, а когда накопите по крайней мере 3 – 4, можно порезать их на кусочки ножницами и сложить в банку.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Наполните ее водой, чтобы кожура была полностью покрыта ею, накройте крышкой и дайте отвару настояться в течение 3 – 7 дней. После этого банановое удобрение можно хранить в холодильнике до двух недель.

Настой можно смело использовать для полива гортензий – и перед этим нужно развести средство с водой в концентрации 1:5. К тому же кусочки банановой кожуры можно закапывать вокруг ваших цветов – там они будут медленно распадаться и обеспечивать постоянное снабжение калия к корням гортензии.