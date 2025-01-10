За звичкою ми викидаємо шкірку банана в смітник, втім цього робити не варто, пише 24 Канал. Радимо зберегти її задля корисних цілей.

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Відбілювання зубів

М’яка сторона банана допомагає відбілити зуби. Потрібно всього лише після чищення зубів протерти шкіркою емаль. Це допоможе видалити плями й нейтралізувати дію хімічних речовин пасти. Мінерали, що містяться в шкірці бананів зміцнять зуби й подарують білизну без шкоди для здоров’я.

Чищення взуття

Завдяки чудово полірують шкіряне взуття й повертають йому первісний вигляд. Після протирання взуття шкіркою банана завершіть процедуру застосуванням чистої ганчірки, щоб усунути залишки фрукта.



Банановою шкіркою можна відбілювати зуби / Фото Pexels

Покращення кольору обличчя

Щоб покращити стан шкіри, достатньо буде один раз на тиждень протирати шкіру шматочком шкірки банана. У ній містяться фруктові кислоти, які м’яко очищають шкіру й насичують дерму необхідними речовинами. Жінки, які роблять таку процедуру на регулярній основі навіть помічають зменшення зморшок.

Якщо ж на шкірі є подразнення, їх також можна усунути за допомогою шкірки банана. Просто прикладіть на певний час до проблемної ділянки і тоді свербіж, почервоніння чи висипання пройдуть за кілька днів.

Чистка столового срібла

Щоб приготувати суміш для чистки столового срібла, розітріть бананову шкірку з водою, а тоді за допомогою ганчірки натріть цією пастою прибори, а після цього вимийте теплою водою. Фахівці кажуть, що після такого простого трюку, срібний посуд буде сяяти, наче новий.

Компост

Бананова шкірка вважається чудовим компонентом для компосту. Вона не лише збагачує ґрунт калієм та фосфором, але й підтримує ріст кореневої системи. Не додавайте її у великих кількостях, щоб збалансувати склад самого компосту.