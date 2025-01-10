По привычке мы выбрасываем кожуру банана в мусорник, впрочем этого делать не стоит, пишет 24 Канал. Советуем сохранить ее для полезных целей.

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Отбеливание зубов

Мягкая сторона банана помогает отбелить зубы. Нужно всего лишь после чистки зубов протереть кожурой эмаль. Это поможет удалить пятна и нейтрализовать действие химических веществ пасты. Минералы, содержащиеся в кожуре бананов укрепят зубы и подарят белизну без вреда для здоровья.

Чистка обуви

Благодаря прекрасно полируют кожаную обувь и возвращают ей первоначальный вид. После протирания обуви кожурой банана завершите процедуру применением чистой тряпки, чтобы устранить остатки фрукта.



Банановой кожурой можно отбеливать зубы / Фото Pexels

Улучшение цвета лица

Чтобы улучшить состояние кожи, достаточно будет один раз в неделю протирать кожу кусочком кожуры банана. В ней содержатся фруктовые кислоты, которые мягко очищают кожу и насыщают дерму необходимыми веществами. Женщины, которые делают такую процедуру на регулярной основе даже замечают уменьшение морщин.

Если же на коже есть раздражения, их также можно устранить с помощью кожуры банана. Просто приложите на время к проблемному участку и тогда зуд, покраснение или высыпания пройдут за несколько дней.

Чистка столового серебра

Чтобы приготовить смесь для чистки столового серебра, разотрите банановую кожуру с водой, а тогда с помощью тряпки натрите этой пастой приборы, а после этого вымойте теплой водой. Специалисты говорят, что после такого простого трюка, серебряная посуда будет сиять, как новая.

Компост

Банановая кожура считается отличным компонентом для компоста. Она не только обогащает почву калием и фосфором, но и поддерживает рост корневой системы. Не добавляйте ее в больших количествах, чтобы сбалансировать состав самого компоста.