Засадіть город кропом: про цю хитрість городників знають не всі

Чимало людей, які мають свій город, недооцінюють кріп, а цілком дарма. Ця культура може виявитися надзвичайно корисною.

Коли городники садять кріп, вони часто згодом жаліються на те, що зелень надто активно поширюється ділянкою. Втім, це насправді може бути навіть корисно для вашого городу. І Поради 24 розповідають, чому.

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Чим корисний кріп на городі

Річ у тому, що саме кріп – це та культура, яка може оздоровити ґрунт на ваших грядках. Окрім того, ця невибаглива у догляді зелень, яка може рости цілком без вашої допомоги, також відганяє хвороби та бореться зі шкідниками на інших культурах.

Кріп може зробити землю більш пухкою та сприяє її насиченню мікроелементами. Саме це є причиною, з якої радять висаджувати кріп поряд з такими культурами, як огірки, редиска, капуста чи часник.

Втім, є кілька рослин, яким кріп поряд тільки нашкодить – і це морква та селера.



Кріп потрібно садити на городі / Фото Pexels

А ось де ви точно захочете висадити кріп – то це біля картоплі, адже там він може захистити культуру від золотистої картопляної нематоди. Достатньо буде просто розкидати насіння цієї культури біля грядок картоплі, і потім про шкідників та хвороби можете вже й не турбуватися.

Ось як кріп впливає на інші городні культури: