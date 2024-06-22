Когда огородники сажают укроп, они часто впоследствии жалуются на то, что зелень слишком активно распространяется по участку. Впрочем, это на самом деле может быть даже полезно для вашего огорода. І Porady 24 рассказывают, почему.

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Чем полезен укроп на огороде

Дело в том, что именно укроп – это та культура, которая может оздоровить почву на ваших грядках. Кроме того, эта неприхотливая в уходе зелень, которая может расти вполне без вашей помощи, также отгоняет болезни и борется с вредителями на других культурах.

Укроп может сделать землю более рыхлой и способствует ее насыщению микроэлементами. Именно это является причиной, по которой советуют высаживать укроп рядом с такими культурами, как огурцы, редис, капуста или чеснок.

Впрочем, есть несколько растений, которым укроп рядом только навредит – и это морковь и сельдерей.



Укроп нужно сажать на огороде / Фото Pexels

А вот где вы точно захотите высадить укроп – то это возле картофеля, ведь там он может защитить культуру от золотистой картофельной нематоды. Достаточно будет просто разбросать семена этой культуры возле грядок картофеля, и потом о вредителях и болезнях можете уже и не беспокоиться.

Вот как укроп влияет на другие огородные культуры: