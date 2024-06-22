Опытные садоводы и огородники говорят, что лучшим способом выведения пырея – это применение гербицидов. В магазинах их можно найти немало. Самым лучшим считается гербицид от пырея на основе глифосата. Средство проникает в корни и полностью уничтожает растение.

Читайте также Растения можно поливать кефиром: интересная подкормка, о которой не все знают

Вывести пырей без химии трудно, но возможно. Надо перекопать сорняк и самостоятельно удалить корни, чтобы избавиться от сорняков. А еще пырей способны подавить мульча и укрывной материал.

Как избавиться от пырея с помощью уксуса

Использование уксуса – популярный способ выведения пырея. Смешайте его с водой в пропорции 1:1 и опрыскайте сорняки. Метод является довольно эффективным, впрочем требует нескольких повторений.

Что посадить, чтобы избавиться от пырея

Посадки различных культур подавляют рост сорняков. Для посадки подойдет клевер, люцерна и гречиха. Они создадут плотную зеленую массу, где пырей не проберется.

Чтобы избавиться от пырея навсегда, используйте гербициды, мульчирование, посадку угнетающих культур и регулярно перекапывайте сорняки.

Несмотря на то, что пырей является достаточно коварным сорняком, с ним все же можно успешно бороться. Будьте последовательными, независимо от того, что вы используете – химию или органику. Если придерживаться нескольких советов, то можно создать все условия для беспрепятственного роста культурных растений без сорняков.