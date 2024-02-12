Для того, щоб отримати найбільшу користь для здоров’я, експерти рекомендують пити лимонний сік із водою на регулярній основі. З таким напоєм ви зможете і допомогти своєму травленню, і отримати більше енергії, і навіть захистити нирки та сечовивідну систему. Про те, чим ж корисний лимонний сік, розповіла докторка медичних наук Джанет Рені.

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Покращує імунітет

Всього в одному лимоні ви знайдете більше, ніж половину своєї щоденної потреби у вітаміні С. Цей вітамін є антиоксидантом, якй може протидіяти вільним радикалам, які виникають у тілі під час перетравлення їжі. А якщо ви захистите себе від цих радикалів завдяки лимонному соку, ви зможете уповільнити процес старіння та уберегти себе від багатьох хронічних захворювань. Окрім того, вживання вітаміну С важливе і в час застуд, адже він може скоротити чи навіть зменшити вираженість симптомів хвороби.

Допомагає у схудненні

Звісно, чарівних пігулок для швидкого схуднення просто не існує, проте вживання розбавленого лимонного соку точно може вам допомогти. Він допомагає покращити травлення, а також врегулювати ваш метаболізм. Коли ваше травлення не працює як слід, вашому організму набагато складніше засвоювати поживні речовини, які потрібні для спалення жиру. І як тільки ви зможете покращити своє травлення, це допоможе вивести токсини з тіла.

Зволожує і очищає тіло

Правильне і достатнє зволоження може сприяти втраті ваги через посилення функцій мітохондрій, які містяться у клітинах і допомагають створювати енергію. Окрім того, питна вода індукує і термогенез – тобто метаболічний процес, під час якого ваше тіло спалює калорії для того, щоб отримати тепло.

Також вода з лимоном є м’яким сечогінним засобом, який допоможе вам очистити та детоксикувати сечовивідні шляхи.



Лимонний сік корисний для зволоження організму / Фото Pexels

Зменшує ризик раку

Це звучить неймовірно, та споживання цитрусових, і лимонів зокрема, може знизити ризик деяких видів раку: раку органів травлення, верхніх дихальних шляхів та підшлункової залози. Лимони місять аж 22 сполуки, які можуть боротися із раковими клітинами.

Сприяє здоров’ю нирок

Якщо ви регулярно вживатимете лимонний сік, це потенційно допоможе розчинити відкладення кальцію, камені в нирках та жовчному міхурі, а також запобігти їхній появі.

Втім, будьте обережні і не обирайте лимонад замість води із лимоном, адже цукор у напої може дати протилежний ефект та тільки сприяти появі каменів у нирках.