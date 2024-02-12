Можливо, вам вже доводилося чути про деякі симптоми інсульту. Зокрема, мовиться про найбільш помітні і відомі: невиразна мова, слабкість та опущення однієї частини обличчя. Та ці симптоми виявити досить просто. Натомість у BSW health розповіли про інші, на які також варто звернути увагу.

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Які є непомітні симптоми інсульту?

Зокрема, перша з приглушених ознак інсульту – це рівновага. А точніше, її порушення. Зокрема, про небезпеку інсульту може свідчити раптова втрата координації, проблеми із ходьбою чи втрата рівноваги, а також запаморочення, поява нудоти та блювоти.

Наступний непомітний симптом, який точно не варто ігнорувати, ви можете помітити в очах людини. Раптові проблеми із зором в одному чи обох очах можуть бути попередником інсульту, і поставитися до цього потрібно досить серйозно.

Втім, проблеми із зором можуть бути одним із найбільш нерозпізнаних симптомів, адже вони не відомі широко, як ознака саме інсульту. Та річ у тім, що інсульти можуть вражати потиличні частки, розташовані у задній частині мозку, і зазвичай з цим пов’язані і проблеми зору.



Проблеми з зором можуть бути симптомом інсульту / Фото Pexels

Третій непомітний симптом інсульту, який також точно не варто пропускати – це головний біль. Дуже часто на нього скаржаться люди, які перенесли ішемічний інсульт, під час якого тромб перериває надходження крові до мозку. Ішемічні інсульти є одними із найбільш поширених, і саме на них припадає приблизно 85% усіх інсультів.

Та спостерігати головний біль можна і під час геморагічних інсультів разом із зниженням рівня свідомості.