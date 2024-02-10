Щоб запобігти інфарктам чи інсультам, треба добре слідкувати за своїм харчуванням. Для того, щоб ваше серце було здоровим, лікарка Кімберлі Браун розповіла про кілька продуктів, які справді мають корисний вплив.

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Лосось

Жирна риба вважається чудовим продуктом для підтримки здоров’я серця. Вживайте лосось, сардини та скумбрію, оскільки в них міститься велика кількість омега-3 жирних кислот. Риба навіть здатна знижувати ризик аритмії та атеросклерозу. Американська кардіологічна асоціація радить вживати жирну рибу двічі на тиждень.

Цитрусові фрукти

Огляд 2017 року в International Journal of Epidemiology зазначає, що люди, які вживають багато цитрусових фруктів, мають менший ризик серцевих захворювань та поширеного інсульту.

Картопля

Цей овоч може бути корисним для вашого серця. Він багатий на калій, який може допомогти знизити артеріальний тиск, а клітковина знижує ризик серцевих захворювань.



Продукти, які добре впливають на здоров'я серця / Фото Pexels

Помідор

У помідорах також є багато калію та антиоксиданту лікопіну, який знижує ризик появи інсульту.

Горіхи

Мигдаль, волоські горіхи, фісташки, арахіс та горіхи макадамії містять клітковину та вітамін Е, який допомагає знизити рівень шкідливого холестерину. Альфа-лінолева кислота, яка міститься у волоських горіхах здатна покращити кровообіг.

Зелений чай

Дослідження в журналі Stroke показало, що люди, які вживали понад 4 чашки зеленого чаю щодня, на 20% знижували ризик серцево-судинних захворювань.

Гранат

Цей фрукт багатий великою кількістю антиоксидантів, які можуть запобігти затвердінню артерій. Поліфеноли та антоціани добре впливають на здоров’я серця.

Цибуля та часник

Вони здатні не лише зменшити запалення в організмі, але й покращити кровообіг. Дослідження показало, що жінки та чоловіки, які вживають достатню кількість цих овочів, мають менший ризик серцево-судинного захворювання.