Добова доза гарбузового насіння становить 100 грамів (це приблизно 40 насінинок). Дізнавшись про їхню користь, ви точно захочете систематично додавати насіння у свій раціон. Більше про його поживні властивості розповіла дієтологиня Синтія Сасс.

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Багаті магнієм

У гарбузовому насінні міститься магній, який підтримує здорову імунну систему, зміцнює кістки, виробляє енергію.

Містить жири та клітковину

Гарбузове насіння містить в собі багато корисних жирів, які знижують рівень поганого холестерину та знижують ризик серцевих захворювань та інсульту. А клітковина, яка в них міститься, не лише добре сприяє травленню, але й дає відчуття ситості впродовж тривалого часу.

Підтримує здоров’я сечового міхура та простати

Дослідження свідчать про те, що екстракт гарбузового насіння може контролювати гіперактивний сечовий міхур та зменшувати часте сечовипускання. Вживання гарбузового насіння може зменшити бажання сечовипускання серед ночі, особливо чоловікам віком 50-75 років.



Які корисні властивості має гарбузове насіння / Фото Pexels

Сприяє здоров’ю серця

Гарбузове насіння здатне знизити артеріальний тиск та збільшити кровотік у жінок в постменопаузі. Саме високий кров'яний тиск і зниження кровотоку є двома основними факторами ризику серцевих захворювань. У насінні містять антиоксиданти, здорові жири та клітковина, які добре впливають на здоров’я серця.

Містить антиоксиданти

Флавоноїди та феноли, які містяться в гарбузовому насіння запобігають пошкодженню клітин та захищають від старіння. Смажене гарбузове насіння може лише посилити дію антиоксидантів.

Покращує сон

Гарбузове насіння містить амінокислоту триптофан, який допомагає організмові виробляти мелатонін та серотонін, які сприяють здоровому сну.