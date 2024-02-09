Щоденне вживання вівсянки підвищить вміст клітковини у вашому раціоні. Дієтологиня Синтія Сасс назвала кілька переваг, які переконають вас в тому, аби щодня вживати на сніданок вівсяну кашу.

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Багата поживними речовинами

Вівсяна крупа багата різноманітними вітамінами та мінералами. У ній міститься залізо, магній, цинк, селен, вітаміни групи В та незначна кількість кальцію та калію.

Містить антиоксиданти

У вівсяній крупі містяться поліфенольні антиоксиданти, які мають протизапальні властивості. Поліфеноли здатні зменшити старіння, захистити від хвороб серця, інсульту та ожиріння.

Насичує організм

Сніданок з вівсянки насичує організм, тож вам не захочеться перекушувати чимось до обіду. Тож вівсяна каша є корисною для тих, хто береже фігуру та не хоче переїдати.



Які корисні властивості має вівсянка / Фото Pexels

Знижує рівень цукру в крові

Регулярне вживання вівсяної каші регулює рівень цукру в крові в людей з діабетом 2 типу. Дослідження показало, що постійне споживання каші знизило не лише рівень цукру в крові, але й покращило чутливість до інсуліну.

Підтримує імунну функцію

У вівсяній крупі міститься бета-глюкан – клітковина, яка підтримує здорову імунну функцію та знижує рівень холестерину. Постійне споживання каші може зменшити ризик серцевих захворювань.

Яку вівсянку обрати та з чим їсти

Радимо готувати для себе вівсянку з цілісних зерен вівса. Не варто обирати кашки швидкого приготування в пакетиках, адже вони майже ніякої користі не несуть.

Якщо хочете солодку вівсянку – додайте до неї фрукти чи ягоди. Солону вівсянку доповнюйте яйцем, сиром, квасолею, авокадо чи песто.