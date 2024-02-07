Ви могли і не здогадувалися, наскільки сильно може на ваше здоров'я вплинути додавання всього одного продукту до раціону. І цей диво-продукт – це звичайна риба. Докторка медичних наук Дестіні Муді розповіла, чим корисна риба і чому її варто частіше їсти.

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У рибі чимало омега-3

Одна з найкращих особливостей риби полягає в тому, що у ній міститься на диво багато омега-3 жирних кислот, які можуть підтримувати функції мозку та зменшувати запалення. Деякі сорти риби можуть бути більш багатими на цю речовину: зокрема, лосось, скумбрія, тунець, сардини та оселедець.

Жирні кислоти омега-3 – це важлива поживна речовина, яку організм не може виробляти самостійно, тож важливо отримувати її разом із продуктами харчування.

Риба низькокалорійна

Якщо ви сидите на дієті або ж просто слідкуєте на споживанням калорій, риба може стати для вас чи не ідеальним джерелом білка, адже порівняно з багатьма іншими багатими на цей макроелемент продуктами вона містить справді мало калорій.

Три унції тілапії містять лише 100 калорій, порівняно з майже 200 калоріями в 3 унціях вашого стандартного стейка. Це робить білу рибу, як тілапія, чудовим доповненням до більшості дієт, особливо до низькокалорійних дієт для схуднення,

– поділилася Дестіні Муді.

У рибі є вітамін D

Особливо важливо отримувати достатню кількість вітаміну D взимку, коли сонячного світла недостатньо, і тоді потрібно подумати над тим, щоб додати правильні продукти собі до тарілки.

Чимало людей здивовані, коли дізнаються, що насправді існує зовсім не так багато дієтичних джерел вітаміну D. Чимало людей отримують необхідну їм порцію зі штучних вітамінів чи молочних продуктів та апельсинового соку, проте чимало людей все ще відчувають дефіцит.

Риба допомагає втамувати голод

Якщо ви прагнете обмежувати свої порції та намагаєтеся не переїдати, тоді риба – це саме те, що вам точно варто покласти на тарілку. Річ у тім, що вона наповнена нежирним білком, і завдяки цьому може легко втамувати голод та запобігти подальшій тязі до споживання їжі.



Рибу корисно їсти під час схуднення / Фото Pexels

Білок – це найбільш поживний макроелемент, якщо порівнювати його із вуглеводами чи жирами. Це означає, що з ним ви будете залишатися ситими набагато довше, і це допоможе вам, якщо ви намагаєтеся вкинути кілька кілограмів чи слідкувати за вагою.

Риба підтримує здоров'я серця

Регулярне споживання риби дуже часто пов'язують із позитивними наслідками для здоров'я серця, і все завдяки тому, що у ній міститься чимало жирних кислот омега-3, які допомагають знизити тиск та зменшити рівень тригліцеридів.

Ті люди, які їдять рибу, мають значно нижчий ризик інфарктів та інсультів – а це дві найпоширеніші причини передчасної смерті в усьому світі.

Риба містить чимало йоду

Якщо ви хочете отримати цей корисний мінерал, який важливий для обміну речовин та роботи щитоподібної залози, тоді вам точно потрібно їсти більше морської риби.

Деякі дослідження показують, що морська риба містить йода у 5 – 10 разів більше, ніж прісноводна. Окрім того, що йод допомагає контролювати апетит та корисний для імунної системи, він також надзвичайно важливий для роботи щитоподібної залози.