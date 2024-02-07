Ваша дорога до довголіття і здорового життя може здаватися складною і ненадійною, адже небезпеки чатують на кожному кроці. Втім, існують всього три речі, які можуть подовжити ваше життя, якщо ви почнете робити їх вже сьогодні. Про них розповів доктор Ентоні Юн.

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Дайте своєму кишківнику відпочити

Перший крок, про який говорить лікар, пов'язаний перш за все із вашим раціоном. І він насправді не передбачає вживання певної їжі і відмову від іншої. Натомість лікар рекомендує постити. Намагайтеся виділяти проміжок часу у 12 – 16 годин, коли ви не їсте.

Саме це може стимулювати процес внутрішнього оновлення, а це буде корисно для вашого організму. Намагайтеся дотримуватися такого режиму харчування, щоб мати досить великий розрив у часі між вечерею і сніданком.

Силові тренування

Здоровий раціон та фізичні вправи – це найважливіші частини головоломки довголіття. І, певно, не дивно. що лікар рекомендує більше рухатися і займатися спортом.

Виконуйте як мінімум ці три вправи: жим від грудей, гребки та жим ногами. Це опрацює більшість основних груп м’язів, щоб ви залишалися гарними та сильними,

– поділився він.



Заняття спортом дуже важливі для довголіття / Фото Pexels

Попрацюйте над своїм сном

Остання порада, про яку згадав доктор Юн – це використання затемнених штор у вашій пальні. Також ви можете знижувати температуру під час сну – це допоможе вам краще і довше спати, і так ви зможете отримати набагато кращий відпочинок.

А саме сон надзвичайно сильно впливає на те, як ви себе почуватиметеся на наступний день.