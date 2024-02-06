Нутриціолог Авні Каул зазначає, що чай здатен зарядити енергію, оскільки в ньому також, як у каві міститься кофеїн. Також у чаї міститься амінокислота L-теанін, яка стимулює працездатність мозку. Окрім цього, є ще 5 причин, які зможуть вам довести користь чаю.

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Має низький вміст кофеїну

У чаї є не надто багато кофеїну, тому він корисний для організму. Експертка каже, що через те, що у чаї немає багато кофеїну, він не здатен призвести до нервозності, тривоги та порушенню сну.

Сприяє легшому пробудженню

Вранці ми доволі ледачі після нічного сну. Завдяки амінокислоті L-теанін, яка має заспокійливу дію, чай може сприяти легшому та поступовому пробудженню організму.



Корисні властивості чаю / Фото Pexels

Зволожує

Чай не є сечогінним напоєм. Він, навпаки, сприяє зволоженню, а вранці воно нам необхідне. І хоч корисніше вживати просту воду, чай також забезпечує організм рідиною.

Забезпечує організм антиоксидантами

У зеленому чаї міститься багато антиоксидантів, які мають багато переваг для здоров’я: підтримують імунну систему та захищають клітини від пошкодження.

Добре впливає на шлунок

Кава без цукру може бути кислою та гіркою, що може викликати дискомфорт у шлунку в деяких людей. Чай м’якше впливає на шлунок, тому його рекомендовано вживати тим, хто має чутливість до кислоти чи проблеми з травленням.