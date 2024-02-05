Можливо, вам важко заснути, чи ви навпаки багато разів прокидаєтеся серед ночі. В будь-якому випадку ви не самотні, адже чимало людей страждають від проблем зі сном. І докторка медичних наук Келсі Кунік поділилася кількома напоями, що допоможуть швидко покращити ваш відпочинок.

Цікаво Що відбудеться з тілом, якщо не їсти овочі та фрукти: неочікувана відповідь

Терпкий вишневий сік

Ви могли про це не знати, та саме звичайний вишневий сік може бути тим напоєм, що вам потрібний для того, щоб нарешті виспатися вночі.

Виявляється, вишні містять мелатонін – гормон, який допомагає регулювати наш природний режим сну. Окрім наявності мелатоніну, терпкі вишні можуть також підвищити доступність триптофану – амінокислоти, що взаємодіє із мелатоніном для підтримки сну.

Ромашковий чай

Вам вже точно доводилося чути про те, що ромашковий чай допомагає заспокоїтися та розслабитися. Цей трав'яний напій природно не містить кофеїну, і через це має розслаблюючі властивості, які допоможуть вам легше заснути.

Особливо корисний цей напій для тих людей, які не можуть спокійно спати через стрес та переживання. Окрім того, ромашка є заспокійливим засобом і для вашого травлення та допомагає полегшити проблеми зі шлунком – наприклад, газоутворення чи здуття живота.

Зелений чай

Користь зеленого чаю для здоров'я не обмежується одним тільки нічним сном. Та для того, щоб отримати якісний відпочинок, вам потрібно обрати сорт без кофеїну.

У цьому напої ви також можете знайти чимало корисних антиоксидантів, які допомагають відновлювати та захищати клітини. Окрім того, деякі речовини у зеленому чаї допомагають зменшити тривогу та сприяють більш спокійному сну – особливо коли це стосується швидкості засинання.



Зелений чай дуже корисний для сну / Фото Pexels

Молоко

Так, випити склянку молока перед сном і справді може бути дуже корисно. Звісно, зазвичай ми думаємо, що молоко потрібне саме для підтримання здоров'я кісток та зубів завдяки кальцію у ньому, та цей напій може запропонувати набагато більше цілющих властивостей.

Він також корисний для серця т відіграє важливу роль у виробленні мелатоніну – гормону, що дуже тісно пов'язаний зі сном.

Кефір

Якщо ви не надто любите молоко, ви можете спробувати пити перед сном інший молочний продукт, а саме кефір, і він буде для вас не менш корисним. У ньому містяться корисні амінокислоти, що впливають на сон та допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишківника.