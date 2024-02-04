Насправді серйозної проблеми чи загрози здоров’ю немає, однак не забувайте додати у свій раціон фрукти з овочами, оскільки вони містять багато вітамінів, мікроелементів та клітковини. Детальніше про користь продуктів розповіла дієтологиня Сара Пфлуґрадт.

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Може збільшитися вага

Недостатнє споживання фруктів та овочів можуть бути причиною тому, що ви не можете схуднути. Коли ви вживаєте фрукти та овочі, то залишаєте менше місця для нездорових продуктів. Вони також мають великий вміст клітковини, воду та низьку калорійність, тож забезпечують ситість.

Дослідження довели, що збільшення кількості фруктів та овочів у раціоні можуть допомогти втратити вагу.

Кишківник може погано працювати

Клітковина добре впливає на здоров’я кишківника. Вона міститься у фруктах та овочах та сприяє зростанню кишкових бактерій. Якщо ми вживаємо недостатню кількість корисних продуктів для кишківника, то він може давати збій та бути вразливим до хвороб.



Вживайте фрукти та овочі щодня / Фото Pexels

Погіршиться здоров’я серця

Дослідження показують, що дієта з високим вмістом рослинних продуктів, таких як фрукти та овочі, пов’язана зі зниженим ризиком серцевих захворювань.

У фруктах та овочах містяться фітохімічні речовини, які допомагають зменшити запалення в організмі.

Погіршиться стан шкіри

Покращити стан шкіри можна завдяки вживанню щодня фруктів та овочів. Завдяки ним ви буквально будете живити свою шкіру зсередини. До прикладу, вітамін С є потужним антиоксидантом, який важливий для утворення колагену в шкірі.

Отримання достатньої кількості вітаміну С може допомогти захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетом.

У молодості шкіри активну участь бере вода та вітамін А, який міститься у болгарському перці, дині, кавуні, апельсинах та листовій капусті.