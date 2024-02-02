Вам знову і знову доводиться чути про те, що потрібно їсти більше фруктів та овочів, проте про яку кількість цих продуктів ми насправді говоримо? І чи існують офіційні рекомендації взагалі? Про це розповіла дієтологиня Крісті Дель Коро.

Цікаво Які яйця краще їсти – білі чи коричневі: в чому їхня різниця

Чим взагалі корисні овочі та фрукти?

Фрукти та овочі недарма називають надзвичайно корисними. У цих продуктах ви можете знайти чимало поживних речовин, вітамінів, і до того ж вони доступні та смачні. Але ось кілька основних причин їсти більше фруктів та овочів.

Клітковина. В усіх рослинних продуктах міститься певна кількість клітковини – а це найздоровіший тип вуглеводів, і вона є надзвичайно поживною речовиною через те, що вона підтримує оптимальне здоров'я кишківника, сприяє імунітету та обміну речовин. Найбільше її міститься у шкірці та насінні, тож це ті частини продуктів, які ви точно не повинні оминати.



У фруктах та овочах є корисна клітковина / Фото Pexels

Білок. Важливість білка для організму людини досить складно переоцінити. Він є не тільки джерелом енергії, але і будівельним матеріалом фактично для всіх структур в тілі людини.

Не всі фрукти та овочі містять надзвичайно велику кількість цієї речовини, проте у деяких все ж можна знайти достатньо білка. Для цього вам варто додати до свого раціону більше бобових, наприклад, квасолі, гороху та сочевиці.

Серед фруктів ви можете почати споживати більше ківі та гуави.

Скільки фруктів і овочів варто їсти на день?

Отож, у споживанні фруктів та овочів вам потрібно запам'ятати просте правило – "5 на день". Ця тенденція стала популярною ще кілька років тому і з того часу ще не втратила актуальності.

Це означає, що кожного дня вам варто споживати принаймні 5 порцій овочів та фруктів – незалежно від віку. Кожна порція свіжих фруктів чи овочів має містити приблизно 80 грамів – за винятком картоплі, батату та інших крохмалистих овочів.

Ті люди, які споживають приблизно 5 порцій цих продуктів на день, мають нижчі показники смертності від усіх причин, менші ризики захворіти на хвороби серця чи отрмати рак або респіраторні захворювання.

Що вважається порцією фруктів чи овочів?

На цілих фруктах та овочах ви не знайдете вказаної харчової цінності, тож як зрозуміти розмір порції? Зазвичай це виглядає приблизно так: